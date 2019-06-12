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基隆女買彩券「4年賒帳2700萬」！還完2100萬還欠債　女兒跪求：別買了

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▲▼威力彩,大樂透,彩券,刮刮樂,金順發行,台彩,台灣彩券。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲蘇女4年下來買了2700萬元的彩券及刮刮樂。（示意圖／記者戴瑞瑤攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

基隆一名蘇姓女子住在投注站旁，便常到店內消費、購買刮刮樂及電腦彩券，4年下來成為可以賒帳的大戶，但也因此積欠不少債務。投注站認為，蘇女還有600多萬元沒入帳，讓他們周轉有困難，這才提告要求付清。基隆地院審理後，依借據及協商內容，認定蘇女要償還610萬元，全案可上訴。

判決書指出，葉姓女子2013年初開立彩券行，並在同年12月結識住在附近的蘇姓女子，雙方先以現金交易，直到她認為蘇女是常客、購買金額又大，便允許對方可以累積到一定的金額再還清欠款，但多次結帳下來發現蘇女都無法還情，造成她們資金周轉上的壓力。

為了回收債務及留住蘇女這名客戶，葉女的父親直接出面與蘇女協定，未來購買的彩券及刮刮樂都必須按日對帳；此外，蘇女為解決積欠的610萬元，2017年5月1日也將房屋所有權狀、印章、存摺拿出作為擔保，讓葉父代向銀行借貸，以此償還610萬元的欠款。

基隆地院,基隆地檢署,地方法院,地檢署,基隆地檢,基隆地方法院,基隆市警局,基隆警局(新logo版)（圖／記者謝孟儒攝）

▲基隆地方法院。（圖／資料照）

沒想到，蘇女還是沒有還出其它欠款，葉女氣到告上法院。對此，蘇女辯稱，她2017年5月1日簽下借據後，陸續將她跟女兒的帳戶轉出2110萬元到葉女的戶頭，因為她沒記下詳細欠債，都以對方的紀錄為主，但她知道債務早已在2018年1月18日全部還清。

法官調查，蘇女及女兒、女婿等3人2018年5月14日曾到彩券行商討債務償還事宜；其中，葉女對蘇女的女兒說，「我先跟你確認，你媽媽欠的錢好不好，因為他當初都是我們用紙去寫」時，蘇女的女婿回「我們一定會還」、「那我們等一下能先匯200萬可以嗎？」，蘇女的女兒更說，「以後不要讓她買」、「真的要買，我們沒有辦法幫她付」。

對此，法官認為，蘇女自認簽署的借據屬實，且雙方商討時，還主動願意再匯200萬元，代表蘇女積欠的債務沒有完全償還完畢，且蘇女提供的匯款總額與借款金額不符，因此判蘇女敗訴，需還清610萬元。

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關鍵字：基隆,投注站,彩券行,刮刮樂,欠債

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