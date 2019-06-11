端午節陽台跳樓失蹤！她PO超狂尋「雞」啟事：牠會滑行　網一看全歪樓

▲原PO拜託大家幫忙找雞。（圖／翻攝基隆人）

地方中心／綜合報導

尋狗啟事、尋貓啟事並不稀奇，但你有看過「尋雞啟事」嗎？一名網友在臉書社團「基隆人」發文，請廣大的網友們幫他找雞，外加上貼文相當逗趣，立即引發不少網友關注，有人認真的給予祝福，但也有網友歪樓表示，「沒意外可能已經成了烤雞⋯」。

原PO表示，「大家好，我需要大家的幫忙，事情是這樣的，我住在中正公園內，我不見了一隻雞，沒錯一隻雞，對的，我養了一隻雞在我家」此外，原PO還說：「然後端午節前不是有個下冰雹的下午嗎，我想牠可能得到了什麼啟發，牠就從陽台跳樓了」。

原PO也感嘆，「但是牠縱使是雞，還是隻好白雞，牠還是會滑行的，所以『飛飛 滑滑 飛飛 滑滑』，我想牠失蹤了，如果您有看到牠，麻煩可以跟我聯繫嗎？我正在找牠，因為我的小孩們都很愛牠」。

雖然是尋找寵物的啟事，但由於被尋找的對象和內文太過逗趣，引發了不少網友熱議，紛紛留言表示，「沒意外可能已經成了烤雞」、「希望樓主早日尋回」、「來去找雞了」、「樓主講話好可愛」。

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