「金鐘暴動」致敬香港警察　港警心聲：「你要致我於死，我還有選擇嗎」

▲香港「反送中」警察整裝待命。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、吳杰澄／香港報導

香港612活動被官方定義為「金鐘暴動」，儘管國際輿論撻伐香港警方的處理方式，但也有不同聲音指控抗議群眾先攻擊警方，迫使現場員警採取強力作為。一名宣稱自己當天在現場執勤的員警透過臉書留言：「從來，香港警察都不是和市民對立…我們只和罪犯誓不兩立，你要爭取甚麼，請便，但不要傷害我們，你出言侮辱，我可以忍，但你要致我於死，我還有選擇嗎？」

這名網友署明自己是前線員警，透過臉書社團《向香港警察致敬》表達看法。他說在6月12日當天，自己站在立法會正門，凌晨五點開始，有人在防線前面推鐵馬、佔馬路。

他表示，當時警方立刻發出警告，但是有個「鬧人八婆」的議員出現，宣稱可以安撫抗議群眾的情緒、同時要求不要清場，警方承諾對他們不會有敵意。沒想到，「人在做，天在看，其實我們一早已知地磚已撬起，鐵枝亦由地盤偷出來，亦已收藏在防線對面用膠布遮住，騙得了誰？」

▲臉書社團《向香港警察致敬》有一名宣稱當日也在現在執勤的員警發表當時心情與過程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

發文的警察表示，當時已經感受到危險，也擔心自己跟同事的安全，「我只想要回家，我知道有人擔心我」，但是來到中午12點，已經「十五個鐘了，終於可以退後休息，解下裝備，就躺在行人路上，原來，外面的龍和道，金鐘道已經被佔，迷迷糊糊間，聽到有人唱哈里路亞，下午3點，行動升級，佔領立法會，原來唱聖詩是暗號，說好的不衝擊去哪了」？

▲臉書社團《向香港警察致敬》有一名宣稱當日也在現在執勤的員警發表當時心情與過程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

文章提到，現場員警透過長盾看到「手無寸鐵」的暴徒開始準備，現場指揮官要求民眾遵守之前的承諾，不要衝擊警方的防線，「但之後民眾1212答數衝了過來，擋住視線，再用長鐵通穿過鐵馬下方，向上插我們。有必要嗎？我們都有父母生，流出來的，都是血，試問，最危急的時候，大家不是找我們嗎？你竟然咁對我？」

他表示，「有人舉起鐵馬試圖擲我們，但他高估自己體能了。磚頭撞擊長盾的聲音不停傳出，終於退無可退了，有人擲出了手擲催淚手榴彈。當脫下防毒面具，裡面積聚的汗水傾瀉而出，原來我全身已經濕透了。」

這名員警表示，自己一直到13日凌晨四點才回到家，而他已經執行勤務35個小時。看著鏡中的自己，他不僅感嘆，「從來，香港警察都不是和市民對立…我們只和罪犯誓不兩立，你要爭取甚麼，請便，但不要傷害我們，你出言侮辱，我可以忍，你要致我於死，我還有選擇嗎？」

▲香港「反送中」警察整裝待命。（圖／記者吳奕靖攝）