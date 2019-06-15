港「反送中」爆流血衝突　藥局老闆娘：看到不明人士載武器

▲香港居民提供當天警方受傷照片 。（圖／記者吳杰澄翻攝）



記者吳奕靖、吳杰澄／香港報導

香港「反送中」演變成流血衝突，《ETtoday新聞雲》記者實地採訪當地居民，有人聲援反送中，但也提到，「警察不會無端端攻擊你」，應該是有人先攻擊警察，警察為了維護自己安全才會反擊。

6月12日當天爆發衝突後，《ETtoday新聞雲》立刻在第一時間派遣兩名記者前往香港採訪，並帶給讀者第一手報導。今（15日）記者來到金鐘附近，有一對情侶看到記者在拍攝，主動上前聊起對這次事件的看法，甚至提供4張當天照片。

根據他們提供的照片，照片裡有員警坐在地上滿臉鮮血、甚至有一名員警眼睛受傷，還有另外一名同仁幫忙加壓止血，但這名幫忙的同仁低著頭，感覺真的是非常沮喪，還有2張的疑似民眾使用的攻擊性武器，這對情侶說：「暴動之前，其實是有人先打警察，才會有後面開槍的事」。

▲香港民眾拍下員警受傷 。（圖／記者吳杰澄翻攝）

記者還採訪一間藥局的老闆娘，她認為「反送中」條例有很多爭議，自己非常支持學生、公務員等民眾上街頭表達訴求。不過，老闆娘也提到，「若是準備磚頭、鐵枝，我都看到這些工具，要衝撞警察的防線，警察肯定要防，警察叫你不要衝、妳要衝，警察肯定一定要維護他的底線，這個做法就不對了，我不支持」。

老闆娘強調，「搞事的份子收了什麼利益，去搞這些問題，我覺得搞得香港警察不會無端端的用什麼子彈打你哇，這是不可能的」，自己當天看到有人載「攻擊性武器」在他們店門口下車，所以希望媒體能夠報導真實。至於攻擊警察的人，老闆娘則說不是學生，而是27到30歲左右的青年。

▲香港居民提供當天照片 。（圖／記者吳杰澄翻攝）