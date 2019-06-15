記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局為響應海洋環境保護，15日上午9時在萬里下寮沙灘舉辦「慶祝警察節淨灘活動」，鼓勵員警從事戶外休閒活動，藉此連繫彼此情誼、提振工作士氣、增進工作效能，並喚醒民眾重視海洋環境保護，結合新北市警察之友會金山辦事處、分局員警、各協勤民力、北觀處及金山萬里清潔隊共襄盛舉。

▲ 警察節響應海洋環境保護，金山分局長陳永昌率隊挽袖萬里淨灘。（圖／記者郭世賢攝，下同）

「慶祝警察節淨灘活動」有北海岸地區居民、金山警分局同仁、警眷及新北市警察之友會金山辦事處、義警民防、義交、義刑及志工、北觀處及金山萬里清潔隊，活動參加人數約3百人，淨灘隊伍上午9時在萬里聖安宮前集合出發，由金山警分局長陳永昌率隊，帶領同仁至下寮沿岸沙灘約1.5公里淨灘，同仁在大太陽底下，拿著夾子及徒手清理沙灘上不少垃圾，總共清出3百餘大袋的廢棄垃圾。

金山警分局長陳永昌表示，沙灘上垃圾琳瑯滿目，其中危害遊客最大的莫過於碎玻璃瓶，以及保麗龍、塑膠瓶等不易分解又具有殺傷力的廢棄物，經過大家的清理，讓沙灘又恢復了原本的潔淨。陳永昌非常感謝分局警察同仁、警眷、警友、各協勤民力、北觀處及金山萬里清潔隊熱情參與淨灘活動。

陳永昌說，能夠用不同的方式，過不一樣的警察節，以實際行動來守護沙灘，也是一種特別的體驗，希望能藉此活動來號召更多的民眾對海洋生態、環境的重視。