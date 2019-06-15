小偷闖空門失敗　遭2比特犬活逮…腿被啃爛見骨

▲攻擊竊賊的兩隻比特犬。（圖／翻攝自Aire de Santa Fe）



國際中心／綜合報導

比特犬總是給人非常兇惡的印象，但他們也能是盡忠職守的看門犬！阿根廷就有一名小偷企圖進入一戶人家行竊，沒想到卻被屋主所養的兩隻比特犬逮個正著，東西沒偷到就算了，還被比特犬瘋狂啃咬，痛得他大聲慘叫，屋主聞聲立刻報警，附近鄰居也立刻打電話叫救護車。這名竊賊除了全身衣服遭咬爛，多處受傷以外，左小腿更被啃到血肉模糊、骨頭外露。

▲▼竊賊的左腿被咬到見骨。（圖／翻攝自Aire de Santa Fe）



當地媒體報導指出，這起事件發生在6月1日凌晨，當時竊賊闖入洛斯波沃林市（Los Polvorines）的住宅試圖行竊，沒想到卻被屋主家中的兩隻比特犬逮著正著，東西都還沒偷到，就被比特犬瘋狂啃咬，痛得他放聲大叫，除了頭部、手臂都有需要縫合的傷口外，左小腿更幾乎被啃得精光，骨頭都已外露，醫生判定只能截肢。

目前檢方決定將責任歸屬在「侵犯住所」的受害人與「嚴重傷害」的狗主人雙方，但洛斯波沃林市安全部副部長坎西奧（Jorge Cancio）表示，將會提供飼主必要的法律協助，「一切情況都表明，這兩隻狗是因為竊賊闖入才發動攻擊。」