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自稱江南大盜…賊留「到此一遊」紙條　警無奈：字還寫錯

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▲▼賊留「到此一遊」紙條　警無奈：字還寫錯。（圖／翻攝自1818黃金眼）

▲▼小偷三番兩次留下紙條，讓攤商好無奈。（圖／翻攝自1818黃金眼，下同）

大陸中心／綜合報導

杭州一間果菜市場經常遭竊，從2018年11月到今年5月為止，辦公室的櫃子共被撬開了三次，嫌犯犯案後還在櫃子上洋洋灑灑的寫下「江南大盜，到此一遊」、「永不凋謝的惡毒詛咒」等字句，其中凋謝竟寫成「調」謝，讓警方好氣又好笑。

根據《1818黃金眼》報導，警方調查，市場自去年11月到今年5月底為止，都有不速之客來拜訪辦公室，第一次小偷進來什麼都沒找到就離開了，今年則是選在4月26日出現，順手偷了人民幣100多元（約新台幣454元），還留下一張「江南大盜，到此一遊」的紙條。

警方根據監視器畫面發現，嫌犯進到辦公室後，處於非常悠閒的狀態，不僅空調打開，也會吃掉零食。市場的陳姓副經理則表示，小偷不只有留下紙條，「還把我電腦裡的東西都刪光，都沒有留下任何指紋，另外我有一個無線滑鼠，小偷應該是戴了手套不好使用，所以順手把無線滑鼠也拿走了。」

▲▼賊留「到此一遊」紙條　警無奈：字還寫錯。（圖／翻攝自1818黃金眼）

因為前兩次辦公室沒有監視器，再加上小偷很狡猾，讓警方破不了案，這次監視器完整記錄了小偷的犯案過程，於是民警很快就找到了29歲的張姓嫌犯。民警事後發現，原來張男市場裡面一個清潔員的兒子，不少攤商都不敢相信這件事，而張男目前因為盜竊罪被警方刑事拘留。

這起事件被放上微博後，引起不少網友熱烈討論，不少人紛紛表示，「在裡面可以安心睡覺了，再也不用夜無眠」、「偷東西沒啥，你字寫錯了這不行！」、「現在小偷這行業也不好做了啊！」、「現在都手機支付了，能有多少現金？這智商真是堪憂」、「我居然忘了凋謝的凋怎麼寫了」。

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關鍵字：市場,杭州,攤商,小偷,偷竊

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