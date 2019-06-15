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小眼睛原本已睜開…被「剖肚強取」的小嬰兒　病況突惡化去世了

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▲▼芝加哥19歲的年輕孕婦瑪爾蓮（Marlen Ochoa-Lopez）見網友後，慘被謀殺，留下丈夫和寶寶。（圖／翻攝自Facebook／Cecilia Garcia）

▲媽媽遭剖肚殺害後，勇敢的小寶寶病況惡化去世，再也不用受折磨了。（圖／翻攝自Facebook／Cecilia Garcia）

國際中心／綜合報導

芝加哥4月底發生駭人聽聞的「剖肚奪嬰」案件，震驚全球。遭強行取走的9個月小男嬰被送往醫院治療，原本健康情況一度有好轉，甚至還能睜開眼睛，卻在當地時間14日清晨5時情況迅速惡化，院方隨後宣布男嬰不治身亡。

事件發生在4月23日，芝加哥19歲年輕媽媽瑪爾蓮（Marlen Ochoa-Lopez）當時懷胎9個月，急需要嬰兒服等用品。網路上一對母女檔克拉麗莎（Clarisa Figueroa）與迪西蕾（Desiree Figueroa）能送她衣服，將她誘騙出來後用電線勒斃，還剖開子宮強行奪走嬰兒，兇殘程度令人髮指。

數天之後，克拉麗莎撥打電話報警，聲稱自己的「新生兒」沒有呼吸。醫護人員感到現場時，發現嬰兒已經全身發青（發紺），立即將其送往醫院急救。

與此同時，警方調查瑪爾蓮失蹤案，循線找到克拉麗莎，懷疑其涉案。警方先在其住處客廳發現有可疑血跡反應，並在後院垃圾桶中發現瑪爾蓮的遺體。鑑識人員透過DNA鑑定，證實克拉麗莎口中的「新生兒」，就是瑪爾蓮的孩子。

小男嬰因為遭強行剖宮奪走，加上疏於照顧，送醫後情況並不樂觀，數周以來始終依靠呼吸器等器材。家人將寶寶取名為佑瓦尼•雅德爾•羅培茲（Yovanny Jadiel Lopez）。

6月初，孩子的狀況似乎有所好轉，當時家人還召開一場記者會，對外宣布孩子「正努力生存著」，且一度能不依靠呼吸器呼吸。此外，家人還公布一張父抱著孩子面露微笑的照片，當時小寶寶雖然身上插著管子，但在父親的懷中睡得香甜，溫馨場面感動無數人。

▼小男嬰在父親懷中睡得香甜。

可惜的是，才過不到1個月，就傳出小寶寶已經在6月14日清晨5時去世在醫院的消息。家屬發言人向福斯新聞網（Fox News）證實，男嬰的健康狀況突然迅速惡化，最終因「嚴重腦部受損」而去世。

目前，殘忍犯下這起兇殺案的46母親歲克拉麗莎、24歲女兒迪西蕾母女檔，已經被正式以一級謀殺罪名起訴。此外，克拉麗莎的男友鲍勃克（Piotr Bobak）也被以涉嫌隱瞞案情的罪名起訴。

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