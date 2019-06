他接送3歲侄子「著迷手機」直接輾過　孩才下車就噴血死亡

▲駕駛沒察覺到男童就在車子前方。(圖/翻攝自推特/KenyanTraffic)



國際中心/綜合報導

肯亞交通局1日在推特發布影片,只見印度一名男子開車接送3歲侄子回家,孩子下車後,他卻在車內緊盯自己的手機,直接輾過小孩,地上留下一灘血跡。這名小孩的頭部、胸部與其他器官都受到重傷,送醫後仍傷重不治,他的母親相當心痛。

這段影片近期由肯亞交通局推特轉發,內文寫道一名父親要載小孩前往學校,卻因為看著手機螢幕而分心,硬生生開車輾過小孩。不過,《印度時報》(The Times Of India)則指出,車上的男子其實是孩子的叔叔,當時他要送對方回家,小孩下車後,他卻完全沒注意到前方的狀況,專心看著自己的手機,最後釀成憾事。

事件發生於4月22日下午,當時男童下車並緩緩關起車門,接著從紅色轎車前方走過去,沒想到自己卻被撞倒,噴出大量鮮血,受到重傷的他只能一直躺在地上,直到有一名女子發現狀況。叔叔最後則返回原地,抱走似乎失去意識的男童。

駕車的男子後來被警方逮捕,不過已獲准保釋;據了解,他當時才剛買新車,開車時手機正好響起,沒注意到侄子正在走路。男童的其他家人則相當心碎,他的母親非常自責沒有照顧好兒子。《印度斯坦時報》報導,男童最後死亡。

事實上,類似的事件並不是首例。回到3月31日,德里西邊一名4歲男童被撞死,當時他的鄰居要倒車,未能意識到孩子就在後方。

A father drops his son at school but was so engrossed with his mobile that he ran his car over his son.



Share this video to make people aware of their obsession with mobiles phones. pic.twitter.com/8chLHNuY3e

via @Gideon_Kitheka