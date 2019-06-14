婷婷看世界：港反對派勾結美方　美「顏色革命」企圖整垮中國

▲香港反送中遊行，警民一度在天橋出現對峙的情況。（圖／記者吳奕靖攝）



政治中心／綜合報導

大陸外交部副部長樂玉成14日表示，香港事務屬中國內政，不容外部勢力插手。對此，FB粉絲專頁《婷婷看世界》貼出文章指出，香港日前出現的「反送中遊行」，是反對派與美國勾結推動的「顏色革命」，不但是美方保持霸權所選擇的手段，也是美唯一一條「可能整垮中國的路」。

《婷婷看世界》分析稱，美國發動熱戰爭會導致兩敗俱傷、經濟戰也無法打垮中國，因此，「顏色革命」是美國唯一一條「可能整垮中國的路」，「顏色革命是美國整趴敵對國家最常用也是最骯臟的手法，無數國家就是這樣被美國整垮國家支離破碎，家破人亡，美國為了保住霸權可謂不擇手段。」

文章表示，香港只有700萬人口，但「美、英兩國的駐港領事館」共有1500、1600人，超過香港人口的萬分之二，「妳說說，在中國一個城市駐紮這麽多領事，這能是安好心嗎？香港哪有那麽多事要處理？」

文章提到，美、英兩國駐港領事館內，大部分的人都是間諜，目的是「蒐集內地情報」及干涉香港事務，「占中背後就有美英的影子，香港大學生、港獨們背後的金主就是美、英NGO」文章強調，美國特工不但假扮成記者，暗地擔任香港暴亂的指揮工作，還會藉「採訪拍攝」之名，擋在暴徒前面、阻止警察值勤。

對於「中方為何不阻止西方國家的行動」的疑問，文章點明，大國博弈中，西方最終目的是「顛覆中國」，「他們每年都會撥很多預算，這些預算花在哪對中國來說最安全？」文章說明，由於香港的特殊性，中央政府乾脆「讓他們集中在香港」，將騷亂侷限在一定程度，「爾後看看他們能幹出什麽事。這麽多年了，事實證明最終他們也翻不起大浪，我們也都看清了港獨的真面目。」

文章最後指明，雖然西方國家沒有掀起風浪，但中方也付出了相當的代價，其中之一就是「香港這一代人算是廢了」。

顏色革命（Colour revolution）又稱為花朵革命，指20世紀80、90年代開始，在中亞、東歐獨立國協國家發生的非暴力政變行動，這些政變行動通常以顏色或花朵來當作標誌。據了解，美國駐香港總領事館內設有美國中央情報局（CIA）分站，且有海軍陸戰隊進行把守。稜鏡計畫揭露者史諾登（Edward Joseph Snowden）證實了此傳聞。