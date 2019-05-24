媽遭「剖開子宮」慘死...寶寶幸運保命張眼了！熟睡爸懷裡超催淚

▲瑪爾蓮慘被剖肚奪子，幸好寶寶活了下來。（圖／翻攝自Facebook／Cecilia ）

記者錢玉紘／綜合報導

芝加哥19歲的年輕孕婦瑪爾蓮（Marlen Ochoa-Lopez）日前和宣稱送她免費衣服的網友約見面，卻慘遭殺害，肚子被剖開強奪寶寶。這起駭人命案引起全美關注，如今終於傳出好消息，寶寶經過幾周的治療後，終於在醫院睜開了眼睛，情況穩定。

謀殺瑪爾蓮的兇手被逮捕後，新生的寶寶被送往醫院，當時情況危急，有生命危險，經過幾周治療之後終於張開了眼睛。家人們將寶寶取名為雅德爾（Yadiel Lopez），一名學生牧師拍下了照片，爸爸佑瓦尼（Yovany Lopez）抱著孩子，露出微笑，雅德爾身上雖然插著許多管子，但在爸爸懷中睡得很安穩。

幫助這家人的學生牧師賈西亞（Cecilia Garcia）表示，「我們大家不斷禱告，只希望他可以趕快睜開眼睛，結果爸爸就說『我的天啊他眼睛張開了』，當下我們感受到自己被祝福了，雖然這是個可怕的悲劇。」

賈西亞也感嘆表示，當時他聽到這個案件時，覺得非常可怕，好像在看恐怖電影一樣，「這家人個性都很可愛，也很謙虛，發生在他們身上的是真的是個大錯誤」，他們也會繼續為佑瓦尼以及寶寶禱告，希望他們都盡快復原。

19歲的瑪爾蓮在被謀殺之前已經懷胎9個月，上個月23日她突然失蹤，大約兩周後，警方找到了瑪爾蓮的屍體，她疑似遭到電線勒死，肚子也被剖開，寶寶被從子宮內取出。瑪爾蓮失蹤的同一天，芝加哥西南區的46歲女子菲格羅雅（Clarisa Figueroa）報警，表示家中剛出生的寶寶呼吸困難，身體發紫，趕緊將寶寶送醫。

警方比對DNA之後發現，這個送醫的寶寶就是瑪爾蓮的孩子，立即逮捕菲格羅雅和其女兒、男友。進一步檢驗發現，在菲格羅雅家中發現了漂白水和其他清潔產品，還有焚燒衣服的痕跡，客廳的地板上也發現血跡，三人目前都已被拘留，並以一級謀殺罪起訴，將會於6月3日出庭。

瑪爾蓮和丈夫佑瓦尼已經一起生活了4年，兩人還有一個3歲大的兒子，他表示，自己真的感到痛苦和煎熬，並且非常傷心，「失去我妻子真的很難過，她是我最愛的女人」。他還提到，瑪爾蓮的夢想就是去讀大學，並且想要當服裝設計師，「為什麼那些壞人要這麼做？她沒有對那些人做任何事情，她是個好人」。

瑪爾蓮的葬禮在22日舉辦，她的家人則說，雖然已經失去女兒，但是希望能討回應有的正義，「我們會讓那些人負責任，我們會嚴厲懲罰他們，他們不會逃過的，他們不了解自己造成了多大的痛苦」。

▼家人們希望替瑪爾蓮討回正義。（圖／達志影像／美聯社）