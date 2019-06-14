香港事務屬中國內政　北京召見美臨時代表：不容外部勢力插手

▲ 樂玉成（左）緊急召見傅德恩後說明，香港事務屬於中國內政。（合成圖／CFP、美國駐華大使館和領事館官網）



大陸中心／綜合報導

大陸外交部副部長樂玉成14日召見美國駐華臨時代表傅德恩（Robert W. Forden），就美方對香港特區政府推進修訂《逃犯條例》、《刑事事宜相互法律協助條例》的言行提出交涉。他指稱，香港事務屬中國內政，不容外部勢力插手。

樂玉成緊急召見傅德恩後指出，香港是中國的香港，香港事務屬中國內政，不容任何外部勢力插手，「近來美方一些高級官員頻頻就特區政府推進修例說三道四，橫加干預，中方對此強烈不滿和堅決反對。」

樂玉成說明，希望美方公正客觀看待港府的作為、尊重特區政府依法修例的立法進程。他要求，美方應立即停止「以任何形式干預香港事務」的行動，不要做出損害香港繁榮穩定的事情。

他強調，中方將視美方的相關動作，做出進一步反應。

▼香港反送中遊行，一度出現警民對峙的情況。（圖／記者吳杰澄攝）



港府對《逃犯條例》的修訂，引發百萬香港民眾上街抗議。對此，美國眾議院中國事務委員會（Joint China Commission）主席麥克高文（Jim McGovern）日前在推特表示，將提出《香港人權與民主法案》（HK Human Rights & Democracy Act），以重申美國對於人權、法治的承諾。

針對美方的發言，大陸外交部發言人耿爽指出，自香港回歸以來，「一國兩制」和「港人治港」的方針得到高度實現，居民享有各項權利及自由保障，也被多個國際機構評為「全球最自由經濟體」、「最具競爭力地區」。

耿爽表示，對於美方發表「不負責任」的錯誤言論，中方堅決反對，美方應公正客觀看待依法修例、謹言慎行，並停止以任何形式干預香港事務與中國內政。