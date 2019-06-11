高溫停止體能鑑測挨批　國防部：國軍不是草莓兵

▲中華民國國軍（圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

國防部11日上午召開記者會，針對「國軍熱傷害防治作為」進行說明，不過日前陸軍總司令陳寶餘曾因氣溫過高下令停止體能鑑測，事後遭網友批評是「草莓司令」，國軍甚至遭酸是「草莓兵」，國防部發言人陳中吉11日表示「外界說國軍是草莓兵我不認同」，希望國人不要斷章取義，這種偏差概念是不正確的。

國防部11日上午召開例行記者會，就「國軍熱傷害防治作為」進行說明，由國防部軍醫局衛勤保健處副處長張國榮上校、國防部訓次室軍事訓練處副處長尤森戊上校出席報告。

陳中吉表示，國軍的相關訓練是循序漸進，「外界說國軍是草莓兵我不認同」，他指出不管是今年元月在低溫下的戰訓、或是上禮拜於屏東枋山滿豐陣地的「聯合灘岸殲敵作戰」操演，官兵都是在大太陽下操課，這也都是募兵制中經過嚴格訓練所展現的戰力成果，希望國人不要誤解，拿部分的片段或照片斷章取義說國軍是草莓兵、不可以訓練，「這些偏差的概念是不正確的」。

張國榮指出，根據民國105年的數據統計，熱中暑6人、熱衰竭9人、熱痙攣10人、熱暈厥2人、橫紋肌溶解症12人；但去年熱中暑1人、熱衰竭7人、熱痙攣1人、熱暈厥0人、橫紋肌溶解症13人。

張國榮說，軍醫局108年度已在北中南東辦理4場年度預防保健講習，共培訓627位種子教官，四月底也辦理擴訓召開1067場次，一共培訓了159984人次，所有國軍官兵對熱傷害都有基本的認識。

尤森戊則說，國軍在訓練的前一天都會了解隔天的天氣狀況，適時調整訓練科目、場地與時間，操課時也會注意溫度及濕度的變化，只要危險係數超過38以上就會提高警覺、彈性調整訓練場地及內容，若危險係數超過40以上，則停止高強度體能戰技訓練。

張國榮表示，國軍近年來在各級持恆戮力，第一時間急救處置得宜下，熱傷害致死率為零，且重症個案已逐年大幅減少，國防部仍將持續要求官兵落實預防熱傷害應處作為，包括強化幹部風險管理（人員辨識及環境監測）、完善緊急醫療（衛勤緊急救護及到院持續降溫治療）及提升自我防護能力，使官兵在訓練環境中，達成「安全零傷害」之目標。