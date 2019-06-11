炎夏熱傷害高峰期來臨　國防部加強國軍熱傷害防治

▲「漢光35號演習」國軍反擊操演。（圖／記者郭世賢攝）



記者林銘翰／台北報導

時序進入炎熱夏日，亦是肇生熱傷害的高風險時期，國防部11日召開記者會，就「國軍熱傷害防治作為」進行報告說明。國防部軍醫局衛勤保健處副處長張國榮表示，軍醫局108年度已在北中南東辦理4場年度預防保健講習，共培訓627位種子教官，四月底也辦理擴訓召開1067場次，一共培訓了159984人次，所有國軍官兵對熱傷害都有基本的認識。

國防部11日上午召開例行記者會，就「國軍熱傷害防治作為」進行說明，由國防部軍醫局衛勤保健處副處長張國榮上校、國防部訓次室軍事訓練處副處長尤森戊上校出席報告。

張國榮表示，夏季來臨，氣候高溫炎熱，亦是肇生熱傷害（熱中暑、熱衰竭、橫紋肌溶解症等）的高風險時期，國防部所屬單位除積極落實官兵各項熱傷害防治宣導外，業於4月底前已完成全軍人員熱傷害合格簽證作業，並持恆加強官兵對於熱傷害徵候辨識、初步處置與急救降溫演練，有效灌輸各級幹部及官兵熱傷害防治正確觀念及先期防處作為。

張國榮指出，鑑於春夏交替、氣溫驟變，為防範國軍官兵於操課期間肇生熱傷害事件，防治措施包括：

一、各項體能訓測前，即應接受充分均衡且規律運動訓練，逐步調整熱適應之能力，避免貿然受測。

二、操課前，單位應完成勤前教育，掌握身體不適測驗人員(含肥胖、感冒服藥、空腹、過度疲勞等)，妥適給予關懷，必要時暫緩渠等施測。

三、律定隨隊救護編組，建立通聯機制及完成測試，掌握操課場地鄰近具備中暑急救處置能量(科別、設備及聯絡電話)之醫院，先期勘查及熟開後送路線。

四、救護車每日出勤前，完成急救醫藥箱(袋)、灑水器、風扇及冰桶等器材整備，並裝設行車紀錄器及功能測試，醫護人員需熟稔各項急救器材操作，以應不時之需。

五、就各訓場現地，定時監測中暑危險係數變化(溫度+濕度*0.1)，適時補充飲水(少量、多次、慢慢喝)，嚴禁以冰品飲料代替。

急救處置方面，張國榮指出，將依序按照「快速發現」、「快速降溫」及「快速送醫」的三大步驟，也籲請全國民眾及國軍官兵眷屬於戶內外活動時，應注意尿液顏色變化及適時補充水分，並選擇適當活動時段與場所，以及備妥相關活動裝備，如有疑似熱傷害之身體不適情形應儘速就醫，以確保身體健康。

張國榮說，國軍近年來在各級持恆戮力，第一時間急救處置得宜下，熱傷害致死率為零，且重症個案已逐年大幅減少，國防部仍將持續要求官兵落實預防熱傷害應處作為，包括強化幹部風險管理（人員辨識及環境監測）、完善緊急醫療（衛勤緊急救護及到院持續降溫治療）及提升自我防護能力，使官兵在訓練環境中，達成「安全零傷害」之目標。