蔡英文稱「國軍和國民黨在一起」　國防部：國軍謹守分際

▲國防部發言人陳中吉。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前在基層走訪時，公開指稱國軍「過去都和國民黨在一起」、「與民進黨不親」，被認為失言。對此，國防部發言人陳中吉11日回應，總統是中華民國憲法架構下產生的三軍統帥，「國軍近年來在行政中立、軍隊國家化都謹守分際」。

蔡英文四月於嘉義與鄉親說明政績時指出，她擔任總統以來，用最多時間、最用力的事，除了外交就是國防，國軍過去跟國民黨在一起，跟民進黨並不親，她執政後跟軍方溝通、合作，現在已經一樣同心，要守衛台灣。不過此番話一出隨即引起議論，認為蔡英文失言。

陳中吉表示，總統是中華民國憲法架構產生的三軍統帥，國軍近年來在行政中立、軍隊國家化都謹守份際。他強調，中華民國國軍是為中華民國生存發展而戰，為台澎金馬百姓福址而戰，這是國防部不斷強調的立場，國軍有絕對的信心與能力確保國家安全。

陳中吉也指出，如同國防部先前邀請媒體無論是參觀彰化備道戰機起降、或是赴屏東枋山滿豐陣地視察「聯合灘岸殲敵作戰」操演，都可以看出國軍近年來在提升人員素質與裝備更新都做了最大的努力，無非是希望認同這塊土地、讓在這塊土地上的人都能夠安全的生活在民主自由的環境中，這也是國軍一直以來堅定的信仰與信念。