「黑白雙豹」走入歷史！　國軍公發布鞋改穿日系品牌

▲國軍公發運動鞋出現日系運動品牌慢跑鞋 。（圖／取自美津濃官網）



記者林銘翰／台北報導

國軍近日陸續進行公發服裝定期補給，不過有軍官發現他領到日系知名品牌「美津濃」的運動布鞋，而非過去俗稱「國軍牌」的「黑豹」、「白豹」公發鞋。對此，國防部發言人陳中吉證實，此為每兩年一次的陸軍全軍年度定補品項之一，全體陸軍官士兵都有領到，以提供官兵優質與穿著舒適的運動鞋。

我國役男入伍新訓前皆會領到兩雙公發鞋，一雙為搭配迷彩服的軍靴皮鞋，通常穿於平時操課與重要集合場地，另一雙為搭配運動服裝穿著俗稱「國軍牌」的運動布鞋，又以顏色區別被稱作「黑豹」與「白豹」，通常著於體能訓練或其他室內課程。

根據《聯合報》報導，有軍官領完裝備後，有別於過去的「黑豹」、「白豹」，竟然領到一雙日系知名品牌跑鞋，在網路上直呼「國軍一直在進步中，果然當初沒有入錯行，小白豹小黑豹再見！」

此位軍官還說，在穿了「小白豹」多年後，這一年腳真的痛到不行了，只好自己去坊間買知名跑鞋，現在跑步就不痛了，竟然看到發這雙「美津濃」，替以後軍中的學弟妹開心。

國防部發言人陳中吉則證實，此為每兩年一次的陸軍全軍年度定補品項之一，全體陸軍官士兵都有領到，目的在提供官兵優質與穿著舒適的運動鞋。

國防部也表示，運動鞋的換發除考量舒適性外，也必須注重人體工學，但品牌則不限特定日系品牌，是由各軍種自行招標與選購，不過可以確定的是俗稱「黑豹」與「白豹」的公發鞋會逐步淘汰。