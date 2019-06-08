2傻妹想提早結束月經　DIY「軟管真空罐」伸進私處抽取…直接血崩進醫院

▲女生經期來很麻煩，但卻有女子天真想用抽取方式提早結束。（圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳亭伃／綜合報導

女生從青春期開始就會出現「月經」，在其伴隨的日子裡只要遇到驚期到訪，都會造成些許的不方便。日前美國西雅圖就傳出有2名天真的女孩，為了想提早結束經期，竟天真地想到用「真空抽取」的方式，沒想到經軟管深入到下體開始抽取後，月經非但沒有停止，反而造成驚人的血崩，最後被緊急送醫。

根據英國《每日郵報》報導，兩名女子分別為23歲與19歲，天真的想要用真空軟管抽取的方式，讓自己經期提早結束，並且找來注射器、軟管、撐開器、罐子，來DIY製成抽取器。過去在70年代，真空抽取為一種墮胎的方式，但是風險極高，以負壓的方式將黏在子宮壁上的受精卵抽取下來。

女孩們的家人萬萬沒想到她們竟然想以這樣的方式，提前結束月經，就在兩人自行使用真空抽取後，造成大量的血崩，立刻被緊急送醫急救住院治療。該醫院的護士表示，「這是一個非常高風險的作法，很可能會造成感染。」

專家也提到，女性月經是屬於自然的過程，千萬不要想說用抽取的方式讓他結束，「這樣的案例聽起來相當驚人，很可能也會造成陰道的受傷跟失血過多，因為該區域的神經如果受到過度的刺激，也會造成休克。」