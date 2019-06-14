台南劉姓偵查佐中彈身亡　檢方初步相驗僅右上臂一彈孔

▲台南市劉姓偵查佐凌晨與友人在住處附近KTV練歌時，遭歹徒槍擊受傷送醫不治身亡，警方封鎖現場蒐證偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市刑警大隊劉姓偵查佐，6月14日凌晨與友人在台南柳營一家KTV練歌時遭人槍擊，劉員中彈倒地，經送醫傷重不治，台南地檢署莊士嶔檢察官速初步相驗，偵查佐遺體外觀僅右上臂有一子彈涉入之彈孔，檢察官已另擇定日期解剖，以確認偵查佐之確切死因。

台南地檢署指出，關於台南市警局刑警大隊偵查佐遭槍殺一案，南檢極為重視，14日清晨即指派莊士嶔檢察官指揮偵辦，林錦村檢察長指示應仔細蒐證、儘速緝凶。

莊士嶔檢察官業已至現場指揮專案小組，就本案現場跡證詳細採證、鑑識，全面蒐集與本案相關證據，深入分析研判，並陸續訊問相關證人、共犯，追緝主嫌歸案。

本案經莊士嶔檢察相驗完畢，偵查佐遺體外觀僅右上臂有一子彈涉入之彈孔，檢察官已另擇定日期解剖，以確認偵查佐之確切死因。

據了解，台南市警局刑大45歲劉姓偵查佐，14日凌晨1時多，與友人在新營警分局轄區內一家練歌場，遭兇嫌槍擊中槍倒地，經送柳營奇美醫院搶救，惟在凌晨2時30分仍宣告傷重不治。

市警局案發後馬上成立專案小組，並調閱監系統及查訪相關人士，警方查出，劉員與1名友人在KTV練歌場練歌，遭另桌疑似認識1名男子開槍射擊，送醫急救後不治死亡。

警方於案發後隨即鎖定嫌犯身分，該名嫌犯為警方列管治安人口，因案被警方法辦多次，3年前和死者亦有過傷害恩怨，知道死者為警察人員，研判嫌犯極有可能對警察心生怨懟而挾怨報復，14日凌晨在練歌場不期而遇，憤而行兇。