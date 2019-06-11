「抖胸洗澡摸下體」　男扮平胸女騙10少女自拍2年才落網

▲張男假扮平胸女在臉書以自己平胸為由，要求少女自拍胸部裸照給他參考。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者劉昌松／台北報導

張姓男子2015年偽裝成平胸少女，在臉書向其他少女吐露「胸部困擾」，成功誘使少女自拍胸部裸照後，食髓知味，陸續用其他身分，佯稱可幫忙刪去照片、希望知道自己生殖器大小等藉口，2年多來騙了10名少女自拍抖胸、洗澡、撫摸下體等私密照片跟影片，數量多達10G，士林地檢署依違反《兒少性剝削防制條例》等15罪起訴張男。

▲有被害少女連續拍了2年裸照發現受騙。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

20多歲的張男住在高雄市楠梓區，有正當工作，他涉嫌從2015年起，利用「黃詩婷」、「王欣琳」、「陳惠珊」、「黃喬卉」、「陳媛蕙」等5個假帳號，在臉書上隨機與未成年少女加為好友，然後佯稱自己有胸部長不大等困擾，要求這些少女自拍胸部照片供他參考。

其中1名住在汐止的少女，先後被張男騙了數十張裸照後，張男又假冒駭客，聲稱可以幫忙刪除先前傳出去的照片檔，卻又要求少女打開臉書直播洗澡、抖動胸部的影像，少女不疑有他，繼續被騙，直到2017年9月，張男竟開口要求要少女幫忙打手槍，少女才找家長陪同報警。

▲張男還誘騙被害少女撫摸自己的下體，讓張男看著視訊自慰。（示意圖／翻攝pixabay網站）

檢警獲報後，持搜索票到張男位於高雄的住處和戶籍地搜索，從電腦、手機查扣10G的少女裸照、影片，分析比對出共有10名少女受害，被害人分佈台北、新北、桃園、彰化、台中、花蓮等地。

經調查後，竟然還有被害人相信張男是假網友「王欣琳」的弟弟，因張男希望她幫忙「看一下大不大」，竟在鏡頭前撫摸自己下體，讓張男在網路的另一頭看著視訊打手槍。士林地檢署調查後，認定張男涉嫌以詐術引誘少女自行或讓張男拍攝數位影照，依觸犯修正前與修正後的《兒童及少年性剝削防制條例》等15罪，將張男提起公訴。

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