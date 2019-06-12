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社會 社會焦點 保障人權

找藉口命女排長進寢室　特戰部隊少校...只穿內褲「熊抱掐臀」

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▲悲傷,難過,憂鬱,哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲龍潭特戰指揮部一名少校，被女下屬指控猥褻與性騷擾。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

桃園龍潭莊姓少校遭到女下屬指控，對她強抱、捏臀還拉起她的手去碰自己的下體，數日後再度對她猥褻得逞。經桃園憲兵隊移送偵辦。新竹地院日前依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部身體隱私處罪，處拘役伍拾伍日、又犯強制猥褻罪，處有期徒刑柒月。均緩刑貳年，緩刑期間付保護管束。

根據檢憲調查，任職於桃園龍潭的特戰指揮部少校的莊男，2018年8月某日凌晨，莊假借領取部隊工作日誌為由，要求女排長進入連長寢室，趁著女排長來不及反應之時，脫下自己的衣物，僅剩一件四角褲的情況下，環抱住女排長，再用左手捏她的臀部對她性騷擾得逞。

事隔幾日，莊男再於連長室內支開下士曾男，並再度要求女排長入內，女排長進入連長室後，再一次被莊男面對面抱起，將她的手拉去碰自己的褲檔，又讓她跨坐在自己的大腿上，強制猥褻得逞。

案經桃園憲兵隊移送偵辦，莊男坦承犯行，事後也向女排長道歉尋求賠償和解。法官認為，莊男與女排長達成和解，顯然有悔悟之意，依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部身體隱私處罪，處拘役伍拾伍日、又犯強制猥褻罪，處有期徒刑柒月。均緩刑貳年，緩刑期間付保護管束。另為確保莊男記取教訓，保護受害人，命令莊男應遠離受害人住家及工作場所至少50公尺，並且禁止騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信等非必要的聯絡，如違反檢察官得聲請撤銷緩刑。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：特戰指揮部,猥褻,性騷擾

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