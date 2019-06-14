周偉航酸韓國瑜有4559萬才叫「蔗」民　黃創夏：我應列入賤民





▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

監察院14日公布最新官員財產申報的150期廉政專刊，揭露高雄市長韓國瑜最新財產申報狀況，只見他和夫人李佳芬的存款共有4559萬6744元，讓輔仁大學助理教授周偉航在臉書上大酸「哇，要有4559萬才能叫『蔗民』」，而名嘴黃創夏也諷刺，「我應該列入是賤民！」

韓國瑜在3月14日申報的資料中顯示，夫妻名下存款為4559萬6744元，比2001年增加逾4300萬元，且韓國瑜在新光銀行的活存帳戶就佔3056萬6149元。韓國瑜夫婦申報的不動產項目中，包括雲林縣古坑鄉的1土地、1建物，不過都在李佳芬的名下。而信託申報部分則有4筆土地、1筆建物，都是位在雲林縣斗六市。





▲韓國瑜財產申報。（圖／翻攝自廉政專刊）

另外，韓國瑜夫妻倆還有1404萬1203元的有價證券、230萬7690元股票，以及1173萬3513元基金受益憑證。不過在債務方面，兩人一共有2筆債務，包括1200萬元的房貸，以及87萬8861元信貸。汽車則全部都在李佳芬的名下，但車輛由3輛減少成2輛，分別是2014年用80萬元購入的三菱汽車，以及2018年新買的220萬元Lexus汽車。

針對韓國瑜夫妻倆的財產申報，周偉航在自己的臉書粉專「特急件小周的人渣文本」上表示，「哇，要有4559萬才能叫蔗（庶）民。」對於「蔗民」一詞，周偉航曾說，是因為小時候同學把徐庶叫成「徐蔗」，所以看到「庶民」，他都念「蔗民」。隨後網友也發揮創意形容，蔗民是「開始甜甜的，最後只剩渣」。

黃創夏也在個人臉書上酸說，「庶民的財產！自稱是『鬼混』的17年，仍然爆增數千萬元資產……我該好好反省檢討了，這17年天天加班，東奔西跑，増加的不到他的零頭！我應該列入是賤民……」

▼黃創夏回應韓國瑜財產申報，「自稱是『鬼混』的17年，仍然爆增數千萬元資產」。（圖／翻攝自黃創夏臉書）