民進黨初選傷黨內和氣？　蘇嘉全：有火花是團結的開始

▲蘇嘉全出席姚嘉文新書發表會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨總統初選13日落幕，確定由總統蔡英文代表民進黨出征2020總統大選。立法院長蘇嘉全14日表示，任何選舉不管是初選或是大選難免有一些火花，如果能夠變成是一個漂亮或燦爛的火花，「這就是團結的開始」，民進黨的屬性一向是初選過後就能夠團結再一起，對於民進黨初選後的團結非常有信心。

前考試院長、民進黨主席姚嘉文14日於台大校友會館舉行新書發表會，包括民進黨主席卓榮泰、總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全、立法院秘書長林志嘉、前行政院長游錫堃、前台北縣長尤清、立委陳素月、立委黃秀芳等人都受邀出席。

蘇嘉全表示，任何選舉不管是初選或大選，難免會有一些火花，但如果能夠變成是一個漂亮或燦爛的火花，「這就是團結的開始」。他相信包括蔡英文與前行政院長賴清德在初選過程中都有彼此克制，雖然有火花產生，但也可以變成是記憶中最漂亮的部分，他相信民進黨可以團結。

蘇嘉全也說，民進黨一向是初選過後就能夠團結在一起，因此對民進黨初選過後的團結非常有信心。至於外界呼聲很高的「蔡賴配」，蘇嘉全說如果賴院長同意、蔡總統本人也同意，基本上都會給予尊重。

另外，因2012年蘇嘉全曾與蔡英文搭擋參選總統、副總統，2020年是否有「蔡蘇配」之可能？對此，蘇嘉全笑說「如果她要跟蘇貞昌配也很好啊」，但如果是跟蘇嘉全配他僅表示「不可能」。