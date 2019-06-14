蘇貞昌斥韓國瑜：高雄登革熱最嚴重疫情都在他忙選舉時發生

▲蘇貞昌、韓國瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜13日終於出席行政院會，行政院長蘇貞昌14日受訪時表示，他在院會中特別提醒韓市長多關心高雄登革熱疫情，「因為現在全國已經發生20例登革熱，通通在高雄，尤其後面的19例，都是在他跑來跑去忙著選舉這段期間發生在高雄」。

蘇貞昌表示，他很高興昨天韓市長終於來參加院會，這是他當行政院長後，韓國瑜的第一次，「他提出來的問題，我們都具體給他答覆，他非常高興，最後還站起來拍手謝謝我」。

蘇貞昌指出，既然韓國瑜來參加院會，他也藉這個時間特別提醒韓市長，「因為現在全國已經發生20例登革熱，通通在高雄，尤其後面的19例，都是在他跑來跑去忙著選舉這段期間發生在高雄，這是很可怕的現象，我特別請他一定要加強防疫及加油」。

蘇貞昌說，「同時對於他所不清楚的相關資料，我也特別告訴韓市長，蔡總統上任以來已經補助給高雄2,400多億，絕對沒有分藍、綠，所以他過去的誤會、不清楚的地方，我藉著昨天也告訴他，他也非常感謝」。

至於韓國瑜日前提及香港反送中卻脫口說出「中華民國地區」的爭議，蘇貞昌則表示，「我在院會就要結束的時候，特別提醒韓市長以後講中華民國不要再加一個地區，韓市長也承認是他自己講錯。」