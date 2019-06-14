陳水扁「打死不信」初選民調　卓榮泰：希望大家用科學方式檢驗

▲卓榮泰出席姚嘉文新書發表會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨總統初選13日落幕，確定由總統蔡英文代表民進黨出征2020總統大選，不過前總統陳水扁13日晚間在臉書發文表示「阿扁打死也不相信」初選民調。對此，民進黨主席卓榮泰14日回應，電話打出去的這幾天都是高度動員的狀態，從過去幾次的民調過程也可以看到，支持者會高度表達意見，因此數字會比較高，希望大家用科學的方式檢驗過去所做的努力，也給民調中心同仁們肯定。

根據民進黨13日公布民調結果，蔡英文三方對比下拿到35.7%、韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。蔡英文勝過賴清德8.2％，同時也大勝韓國瑜及柯文哲。

卓榮泰表示，電話民調打出去的這幾天都是高度動員的狀態，從過去幾次的民調過程也可以看到，支持者會高度表達意見，因此數字會比較高，「過去是如此，今天也是如此」。他說，這是從母體取樣到執行過程，他本人都親自參與，更走訪了所有民調公司，過程中雖有人提出質疑，但昨天民調委員會做了清楚的說明，大家所質疑的個案是有效的樣本，並沒有影響到結果。

卓榮泰強調，母體抽樣更是經過很嚴密的程序，程序上也經過雙方陣營與民調專家設計，所以在這種高強度動員的狀況下，會有這種比較高的數字，「是我們事先可以想像得到的事」，他希望大家用科學的方式檢驗過去所做的努力，也給民調中心同仁們肯定。