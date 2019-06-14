岑寧兒一聽粉絲名：好像毒藥！　準歌后護嗓「辣炸照吃」

▲岑寧兒入圍金曲歌后。（圖／Pop Radio）

記者盧薇淩／台北報導

歌手岑寧兒入圍第30屆金曲獎最佳女歌手獎，她近日到POP Radio由李明依、蔣同慶主持的《依同開MIC辣!》，向歌迷宣布9月開唱的好消息。出道9年的她，其實擁有不少粉絲，李明依就在空中號召「岑粉」一起去看演唱會，首次聽到「岑粉」的說法，讓岑寧兒大吃一驚，直說好可怕，像某種毒藥。

雖被歸類在香港歌手，岑寧兒定居台灣已第9年，被問最喜歡的台灣食物？岑寧兒說，麻醬麵、水餃是最常想到的食物，如同像以前在香港吃茶餐廳一樣，是日常生活的部分；岑寧兒特別點名紅油炒手，是她能接受最高辣度的食物，更笑稱「當想（獲得）刺激時才吃」。好奇岑寧兒如何護嗓？岑寧兒居然霸氣回答：「炸的、洋芋片都OK的！」她說不能吃辣，也沒有特別護嗓，而是基於養生「所有冰的都不吃」。

▲岑寧兒沒特別護嗓秘方。（圖／Pop Radio）



岑寧兒的歌唱天賦從小就展現，更直言「唱歌是很自然的事」！她說自己不是從小抱著吉他創作，反而是「不唱歌會不舒服」，更自揭聽過1歲半時的錄音帶，回憶小時候像是「除了唱歌就沒有其他，寫歌時像是與自己對話」，創作時的自己多是處於內省的狀態，盼歌迷以輕鬆的角度欣賞自己的音樂。

9月21日將於台北國際會議中心（TICC）開唱，演唱會是否將邀請「重量級」嘉賓助陣？岑寧兒機警反問「你期待的是誰」，她表示已向朋友詢問檔期，「應該會問到有空的人吧」，語畢又忍不住洩密，將會以台灣朋友為主。至於演出歌單是否已確定？岑寧兒表示還沒想好，但會選唱1、2首香港場沒唱到的曲目，她也大方透露，夯曲《追光者》一定在歌單內。