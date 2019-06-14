記錄6/12「催淚」那一刻　香港23歲正妹震撼：我也很害怕！

▲影像紀錄雙正妹躺在草地休息，表示回想那一刻，到現在還是很害怕 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、吳杰澄／香港報導

香港「反送中」活動，12日港警發射催淚彈等，第一時間不少影像透過網路傳遞到世界各地。兩名剛從大學畢業的23歲女子受訪表示，她們不但參與了三天反送中活動，還用錄影方式記錄整個過程，回想起催淚彈發射的那個時刻，她們說想都沒想到，根本是嚇死了！

12日「反送中」衝突過後2天，香港立法會大樓旁的添馬公園抗議群眾零星群聚，加起來不超過30名，而其中兩名女子於靠近立法會的入口處，在綠色草皮上鋪上塑膠布，一名坐著、另外一名躺著，還用帽子蓋住了臉，看起來就像是在日光浴，但吸引記者注意的是擺在他們身邊的攝影器材，靠近過去詢問才知道，她們也是來參與反送中活動，從12號到現在已經第三天了，她們用攝影機記錄整個過程。

▲影像紀錄雙正妹親身體驗遊行 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者詢問，這三天當中哪一個場景最讓你們印象深刻，她們兩個絲毫不考慮就回答：「當然是催淚彈發射的那一幕」，其中一名范小姐說：「當天有很多民眾就是有懷孕的、有小孩有老人家，他們就放催淚彈在海的這邊，我們就一起逃，彼此都互相幫忙」。至於有沒有紀錄當下那一刻，另外一位何小姐表示：「都沒有，大家都忙著逃走，而且也沒有記者在這邊，沒有拍攝只有親身體驗」。

記者詢問如果下週有類似的遊行活動，兩人會再參與嗎？她們兩人很堅決地表示：「一定要再來」，雖然不夠勇敢，也會感到害怕，但硬著頭皮也還是要來。

▲▼兩人雖然害怕但仍堅持參與。（圖／記者吳奕靖攝）