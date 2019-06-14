影／《逃犯條例》14日不二讀　員警全副武裝天橋戒備「攔查經過民眾」

記者吳奕靖、吳杰澄、朱世凱／香港－台北聯合報導

香港立法會秘書處13日下午5點左右表示，今（14）日不會召開審議修訂《逃犯條例》會議。目前政府總部和立法會大樓外氣氛相當平靜，海富中心天橋上則有一批員警把守待命，並且攔查想由此經過的民眾；中信大廈天橋也有許多民眾，隔著鐵馬對在場駐守的員警吟唱詩歌。

▲員警對路過民眾進行身分確認。（圖／記者吳杰澄攝）

從影像可見，添馬公園物資站目前有10多人留守，並未有特別的事件或行動發生；早上依舊有全副武裝、手持盾牌的員警在港府總部附近戒備。立法會大樓內只有保安人員和清潔工上班，其餘的則是食環署外包的清潔工，他們在中信大廈外清理地下垃圾。

▼有民眾在現場持續唱詩歌。（圖／記者吳杰澄攝）

港媒指出，立法會秘書處對外表示，在「考慮過所有相關因素後」，決定不開會；建制派消息人士分析，經過多次衝突後，警方需要時間重新組織力量作防守，加上這件事需要慢慢考慮規劃，才能圓滿解決，所以寧願3天不舉行會議。

外媒則指，有民眾11日透過白宮《WE the PEOPLE》連署請願書專頁提出請願，希望美國聯邦政府、國會對香港政府提出的《逃犯條例》採取行動，撤銷那些支持《逃犯條例》的香港、中國官員的美國公民身分及簽證。連署至今已有22萬9828名民眾具名連署，根據白宮《WE the PEOPLE》規則，若提案30天內集滿10萬個連署附議，白宮必須在提案建立日的60天內給出具體回覆。

▼員警全副武裝持續戒備。（圖／記者吳杰澄攝）