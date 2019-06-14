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觀光局赴港旅展挨批　陳學聖：為何獨挑高雄、只黑韓？

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▲▼陳學聖質問，前往香港參展單位為何獨獨挑高雄、為何只黑韓？。（圖／翻攝自陳學聖臉書）

▲陳學聖質問，前往香港參展單位為何獨獨挑高雄、為何只黑韓？。（圖／翻攝自陳學聖臉書）

政治中心／綜合報導

香港「反送中」議題持續延燒，高雄市觀光局主秘高美蘭日前帶隊前往香港參展，引發外界議論。而國民黨立委陳學聖表示，「去的中央、地方單位那麼多，為何獨獨挑高雄，為何只黑韓？」桃園市議員王浩宇則反嗆「我直接問陳學聖委員，你支持反送中嗎？」

為反港府修訂《逃犯條例》，香港泛民主派9日發起「反送中」遊行，高雄市政府觀光局則於12日率隊前往參與旅展。對此，高雄市長韓國瑜則表示，這是既定的行程「該做些什麼事情、不可能停下來。此舉也引來民進黨立委趙天麟質疑，「還要在香港人民陷入最黑暗時刻之際，在傷口上灑鹽嗎？」

而陳學聖14日在臉書以「高雄旅展到底有誰參加了？」開頭，他質問，「為何獨獨要挑高雄、要黑韓？」香港「反送中」運動受到國際矚目是事實，台灣是否要此時參加香港旅展也是一個可以討論的政治議題。

陳學聖說，他不明瞭的是，「去的中央、地方單位那麼多，為何獨獨挑高雄，為何只黑韓？」照民進黨的形容，好像只有韓國瑜「在傷口上灑鹽」？但事實真相呢？

陳學聖PO文也附上幾張照片，他提到，在香港的朋友看不過去，拍了幾張旅展的現場照片給他，照片中有中央客委會、地方無黨執政的台北市、民進黨執政的屏東縣、基隆市等。他說，實際上，不只這些單位，中央還有觀光局各國家公園管理處、退輔會農場，連工研院都派團參加。

陳學聖指出，香港旅展是交通部觀光局主辦，委託台灣觀光協會承接，而協會理事長就是民進黨前交通部長葉菊蘭。「很清楚了，這就是中央主辦，地方政府配合」他認為，不分藍綠，就是希望邀請更多的外國人來台灣觀光，愛上台灣的美。

陳學聖表示，這本是好事，「現在卻被拿來作政治文章」，若要作就來作，若不要在此時此刻對香港傷口灑鹽，身為主辦單位的交通部觀光局，只要一聲令下，要求抵制不參加，相信從中央到地方，一定會一條心，全力配合。

陳學聖直批，民進黨沒這樣做，反而只挑高雄出來打，獨獨只黑韓，這種政治操作也未免令人不齒。「再說一次，此時此刻香港旅展是否要參加，是可以討論，但請公平一些。」

而王浩宇則直接在陳學聖臉書留言，「我直接問陳學聖委員，你支持反送中嗎？」他說，國民黨之所以快速喪失支持，就是因為面對民進黨很強硬，「但面對中共卻軟趴趴，一個個都乖得很，不是躲著不回答，就是回答得很婉轉，幾乎不敢正面對抗中共。」更質問「守護中華民國，我們不是應該一起嗎？」

陳學聖則回應，「你上週面對我告你毀謗的官司，為何出庭時變得如此畏縮，什麼都說不知道」他說王浩宇毀他時的驚嘆號、肯定句，怎麼面對檢察官時全變成問號？更嗆王浩宇，有種就先誠實面對自己，不要遇事就閃就刪「我們二次法庭見！」

▲▼陳學聖質問，前往香港參展單位為何獨獨挑高雄、為何只黑韓？。（圖／翻攝自陳學聖臉書）

▲▼陳學聖質問，前往香港參展單位為何獨獨挑高雄、為何只黑韓？。（圖／翻攝自陳學聖臉書）

▲▼陳學聖質問，前往香港參展單位為何獨獨挑高雄、為何只黑韓？。（圖／翻攝自陳學聖臉書）

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關鍵字：韓國瑜,陳學聖,王浩宇,香港,反送中

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