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太陽花林飛帆616重返立院　邀台灣民眾站出來撐香港

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▲▼太陽花學運、林飛帆。（圖／ETtoday資料照）

▲太陽花學運領袖林飛帆。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

香港人民在9日走上街頭，發動「反送中」大遊行，針對一系列抗議行動，曾經領導太陽花學運攻佔立法院的林飛帆，決定要聲援香港，預計16日重新回到立法院外舉辦「撐香港反送中 」活動。

林飛帆14日凌晨2時更換臉書封面相片，並且在上午8點公告活動內容。他表示，「在香港局勢最危險的此刻，我們決定一起響應香港民陣發起的616行動，邀請在台灣的朋友一起於616站出來」。

林飛帆提到，台灣作為民主島國，許多在台港人與台灣民眾，共同關心且憂慮香港的民主與法治，他也向台灣民眾呼籲，「在面對中國的反民主威權擴張，今天的香港正是今天的台灣。而台灣能夠在區域中，扮演更鮮明的捍衛民主、自由和人權的關鍵角色。」希望身在台灣的香港人、關心香港和台灣前途的台灣人，「無論你來自哪裡，一起站出來齊撐香港，譴責港府，並守護台灣」。

林飛帆也預告，該集會對於台灣政府也有4點訴求，內容包括要求國會發表「反送中」聲明、呼籲政府與國會設立庇護港澳政治難民的具體配套、呼籲政府與國會對香港公務員和警察、呼籲台灣與各國政府共同檢視香港民主人權及法治狀況等。

▲▼太陽花學運即將落幕，陳為廷發表退場宣言，率領議場內學生鞠躬道謝。（圖／記者陳明仁攝）

▲太陽花學運落幕時，陳為廷發表退場宣言，率領議場內學生鞠躬道謝。（圖／ETtoday資料照）

▲▼林飛帆發動「撐香港反送中」集會，而地點就選在立法院外。（圖／翻攝自林飛帆臉書）

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關鍵字：林飛帆,太陽花,反送中

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