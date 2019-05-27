2019總統教育獎出爐　竹市陳馨、華品禎獲獎

▲新竹市長與「泰雅女戰神」陳馨合影。（圖／記者李朝煌攝）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2019年總統教育獎得主出爐，分別由富禮國中的「泰雅女戰神」陳馨及北門國小的「生命鬥士」華品禎，靠著堅毅過人的態度與勇氣獲得此殊榮，新竹市長林智堅今(27)日接見兩位小小勇士，感謝他們勇敢面對人生的困境與挑戰，同時也謝謝家長與學校同仁，在背後給予最大的支持與鼓勵。

富禮國中九年級的「泰雅女戰神」陳馨，擁有原住民樂觀開朗、熱心助人的個性。國一受當時入選亞青少拳擊國手哥哥陳勁的影響，加上教練的啟蒙，開啟了陳馨拳力出擊的人生。每天放學從香山搭火車到市區，再步行至三民國中參與訓練，雖然少了與同儕玩樂的機會，這樣的努力堅持、反覆練習也終於奪得「107全國中等學校運動會國女第五量級拳擊第一名」的佳績。

陳馨回憶自己初入拳擊隊的歷程，從對拳頭的懼怕到克服、初次參賽的不安、哭泣輾轉難眠，這些辛苦的歷程如今都化為甜美的果實，一路上感謝教練與家人的支持與陪伴。對於獲得總統教育獎，陳馨感到相當驚喜，也坦言「女生在運動項目上非常吃虧」，在練習上經歷相當多的痛苦，還好有媽媽一路相陪，加上校長、主任及老師的鼓勵，才讓她有現在的成績。

北門國小六年級的華品禎，先天罹患疾病關節攣縮症、弱視及軟骨病變的困擾，在別人眼中簡單的動作，對於品禎卻是困難重重，但她不畏懼挑戰，將障礙化作是上帝給的生命考題，認真學習每一項事務不但成績優異、參與藝文及科技等多項比賽，還多次獲得模範生及品德小天使的表揚。

每當品禎面臨身體上的疼痛時，家中的貓咪總會貼心陪伴，舒緩自己的疼痛，因此品禎未來立志成為一名獸醫，對於獲得總統教育獎，品禎覺得終於獲得肯定，她表示因為先天上與別人不同，因此加倍努力「把自己做到最好」，未來要將得獎的肯定轉換為正向的發展，讓自己變得更好。

「感謝兩位小小勇士，勇敢面對困難與挑戰」林智堅說，品禎因為先天上的疾病，在學習的路上相對其他學生更加艱辛，但臉上依舊保持愉悅的笑容；陳馨同樣不畏家庭困境，受到哥哥的鼓勵與啟發，專注於練習拳擊運動，進而拿下好成績。林智堅也鼓勵兩位小小勇士，秉持正向想法，繼續面對人生不同的挑戰。

林智堅表示，學生常因面臨不如意的事而產生挫折，進而逃避挑戰，「但挫折是使人淬鍊最好的過程」跨過挑戰後累積的經驗，反而加速成長的過程，林智堅市長強調，在兩位孩子身上看到「不向困難低頭，反而勇敢面對人生挑戰」的精神，讓他感到相當的欣慰。

新竹市政府教育處表示，二位小鬥士有著驚人意志力及不向命運低頭的勇氣，積極面對人生，展現生命的韌性與價值，是值得學習的榜樣。也期勉陳馨及華品禎「逆境向上 勇者無懼」 保持正向的心，勇於面對挑戰，克服人生艱困逆境奮發向上，敢夢、築夢，堅持朝夢想邁進。