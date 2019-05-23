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新竹市小將出國比賽　爭取機器人世界盃青少年組榮譽

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▲詹于萱與洪彥翔組隊製作Mr. Magician跳舞機器人。（圖／新竹市政府提供）

▲詹于萱與洪彥翔組隊製作Mr. Magician跳舞機器人。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

機器人世界盃青少年組台灣徵選賽，日前在台中修平科技大學完賽，新竹市今年共有4組學生參賽大獲全勝，從參賽的150隊中脫穎而出，分別獲得跳舞機器人初級組第一、二名、高級組第一名及救援機器人初級組佳作。其中跳舞機器人初級組第一名IDK隊及跳舞機器人高級組第一名Mr. Magician隊，將代表台灣參加機器人世界盃青少年大賽，全力為台灣爭取世界冠軍。新竹市長林智堅恭喜各位選手獲得世界賽門票，預祝代表隊獲得好成績，為新竹市、為台灣爭取榮耀。

新竹市政府教育處表示，機器人世界盃青少年組（RoboCupJunior，RCJ）是一個以任務設計為導向的競賽，每年都吸引美國、日本、德國等超過40個國家組隊參加，競賽內容結合機械設計、程式撰寫及表達能力，是全球機器人競賽的三大盛事，參與的隊伍皆是由各國初選獲第一名的隊伍方可報名參賽，今(108)年將於7月3日至8日在澳洲雪梨舉辦國際大賽，本市有二隊參賽實屬不易。

教育處指出，本市參與此次機器人世界盃青少年組台灣徵選賽獲獎的學生分別是，榮獲跳舞機器人初級組第一名有黃懐禛、鄭宇航、蔡昊恩及蔡聿恩、跳舞機器人初級組第二名有蔡孟安、跳舞機器人高級組第一名有詹于萱、洪彥翔、李國豪及鄭陳詮及救援機器人初級組佳作有黃碩弘、李嘉恩。

現就讀新竹女中高一的詹于萱，就讀建華國中期間就曾參加WRO國際奧林匹亞機器人創意競賽，以台灣第二名成績晉級世界賽，而就讀三民國中七年級的洪彥翔亦於去年以「美女與野獸」跳舞機器人代表角逐世界賽，今年詹于萱與洪彥翔組隊，以「Mr. Magician」為主題，將舞台表演及魔術技能結合，帶來人體漂浮術，驚豔全場，更為他們獲得跳舞機器人高級組第一名佳績。

「我們要去澳洲了！」來自三民國中、竹光國中、民富國小及曙光女中的黃懐禛、蔡昊恩、蔡聿恩及鄭宇航，在宣布獲得跳舞機器人初級組第一名後興奮高呼，他們的作品結合麥克傑克遜及俏皮蠕動的肚皮舞，讓180公分的機器人重現「機械步」和「月球漫步」等經典舞步，同樣獲得滿堂彩。

林智堅表示，新竹市是科技城市，也是「最會教」的城市，每年教育預算都佔總預算最高比例，近年來已投入逾37億元推動新校園運動打造優質的教育環境，此外更鼓勵各校推動特色課程，營造學生的知識遊樂地。期許這些年輕小將發揮實力，以「平常心」面對大賽，爭取最佳成績揚威國際。

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關鍵字：新竹市教育處

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