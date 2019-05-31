　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹三民國小附幼動工　招收名額倍增明年啟用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲三民國小附設幼兒園開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

▲三民國小附設幼兒園開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為持續提升公立與非營利幼兒園的名額，新竹市長林智堅上任四年來積極推動公立及非營利幼兒園計劃，31日創校超過63年的三民國小舉行附設幼兒園開工典禮，本園區建築師與日本知名幼兒園建築師手塚貴晴對談後，定調三民幼兒園採以半戶外顏身空間，還有兩層樓溜滑梯，讓校園變身立體遊戲場，新竹市副市長沈慧虹表示，三民國小附設幼兒園未來將增加公幼名額至180名，名額倍增，使學區內90個家庭受惠，要打造讓孩子探索、想像與開心無限的學習空間。

三民國小附幼獲教育部補助，共將投入5500萬打造，本設計案建築師林柏陽與設計東京富士幼兒園建築聞名的手塚貴晴建築師對談，定調三民幼兒園的規劃，在設計上充滿巧思，建築採用弧面牆壁，讓空間有延伸感，二樓設計寬敞的半戶外空間，有高達兩層樓的溜滑梯，讓建築形成一座超大立體遊戲場，無論晴雨天都能在園內活動，整棟園舍以簡潔的設計美感，透過單純的色彩烘托出室內空間，最特別是，活動室設計如同蝴蝶展翅，使幼兒成為生命成長的主角。

沈慧虹分享，市長林智堅再度蟬聯遠見雜誌2019五星市長，市政建設不是許願池，需要時間來逐漸實現，他希望將新竹市打造成一座讓孩子可以平安、健康、快樂成長的幸福城市，三民附幼新建工程就是最好的證明，這裡完工後不只公幼招收名額一口氣加倍到180名，更會是個充滿探索、想像與開心無限大的的美好環境。

沈慧虹表示，希望給幼兒安全、充滿動能，不受拘束，能自由展開各種發展想像的空間，希望透過優質、量身打造的學習環境讓未來就讀三民附幼的孩子都能有一個平安、美好、充滿教育意義、留下深刻印象的快樂童年。

新竹市政府教育處表示，有鑒於目前三民國小附設幼兒園為使用國小原有教室，活動空間不足及收托量需求等；各項使用設施雖有修改至符合法令標準，仍無法完全滿足各界的期待，新竹市政府爭取教育部國民及學前教育署106至109年「校園社區化改造計畫-友善育兒空間」，辦理興建專用園舍，並擴增3班，提高幼兒招收量至180人，未來三民附幼將成為新竹市公立附設幼兒園班級數最多的園所。

「感謝市府補助三民國小新建附幼幼兒園舍，提供幼兒優質的學習環境」三民國小校長陳智龍說，未來幼兒園將有自己的獨立出入口，讓幼兒家長接送幼兒有更多選擇，將更加方便與安全，他也將積極鼓勵幼兒園教保老師，開發新園舍的無限可能，讓三民附幼成為新竹東區最具有園本特色的幼兒園。

教育處長李芳齡指出，改善幼兒園的教育環境是市府近年來積極努力的教育任務，透過有限的經費，結合國內外教育建築的經驗，讓教育建築更貼服使用者及教育專業需求，發揮在教育現場的最大值，將是未來改善幼兒園的教育環境的努力方向。

教育處指出，新竹市每年編列的預算，教育預算比例超過30%，佔總預算最高，要讓新竹市的公立幼兒園成為引導本市學前教育精緻化的先驅，市府有義務及責任讓新竹市的孩子幸福快樂成長，未來仍將積極提供孩子最佳教育環境，這是市府不變的努力方向，本工程經費5500萬、預計2020年7月完工。

ET快訊
男星瞞妻公園車震女粉絲！「妳的屁股QQ的」鹹濕對話曝光
酒吧嗨完驚見「閨蜜與老公街角濕吻」　她徒手折斷好友脖子！
高捷捕獲大咖男星！她坐搖滾區猛盯：皮膚啵棒　網嘶吼還有一男神

關鍵字：三民國小,三民國小附設幼兒園,新竹市教育處

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東大學圖書資訊館　榮獲2019年全球卓越建設獎

宜蘭立委參選人：制度殺人！天使救人護理無罪

抽菸花錢傷身！研究顯示「開刀前戒菸」可減少併發症幫助康復

蔡培慧為南投偏鄉國小發聲　盼縣府改善教育環境

台荷矽谷城再聚首　竹市把握機會招商

新竹三民國小附幼動工　招收名額倍增明年啟用

蒸汽火車重現宜蘭市　來玩套圈圈憶當年！

飢餓體驗12小時！花蓮女中響應人道救援　為脆弱童發聲

蔣揚粽夏有愛活動　邀街友及腦麻弱勢提前慶端午

光華高中Timeline串聯古今中西　引領流行時尚潮流

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

王彩樺跪地抱腿吳宗憲 　哭求「我的小孩還小」

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

潤娥難得大跳性感熱舞　TWICE.RV.BP的歌全都會！

蕭敬騰幫伴奏「照亮了我生命」　選手唱一半..王嘉爾.蕭敬騰.陳粒突上台

台東大學圖書資訊館　榮獲2019年全球卓越建設獎

宜蘭立委參選人：制度殺人！天使救人護理無罪

抽菸花錢傷身！研究顯示「開刀前戒菸」可減少併發症幫助康復

蔡培慧為南投偏鄉國小發聲　盼縣府改善教育環境

台荷矽谷城再聚首　竹市把握機會招商

新竹三民國小附幼動工　招收名額倍增明年啟用

蒸汽火車重現宜蘭市　來玩套圈圈憶當年！

飢餓體驗12小時！花蓮女中響應人道救援　為脆弱童發聲

蔣揚粽夏有愛活動　邀街友及腦麻弱勢提前慶端午

光華高中Timeline串聯古今中西　引領流行時尚潮流

台東大學圖書資訊館　榮獲2019年全球卓越建設獎

日配樂大師「坂本龍一」地上打滾大吼！就因這國際導演退件4次

日職／王柏融守備美技　6上突破山岡泰輔敲出安打

上癮更難戒！專家揭電子菸恐致「爆米花肺」...竟沒比傳統菸健康

利用完當垃圾丟！四肢變形、毛髮打結　白貴賓遭非法繁殖場棄路旁

思考12強教練團名單　洪總：再給我幾天

宜蘭立委參選人：制度殺人！天使救人護理無罪

觀光結合AR、AI新科技！首屆「科技觀光得塔推進賽」百萬首獎出爐

酒駕自撞又毆打3名警員　警對空鳴3槍逮2人

抽菸花錢傷身！研究顯示「開刀前戒菸」可減少併發症幫助康復

地方熱門新聞

新北市警力　狂掃74.9公斤毒..

住持過世荒廢！基隆鬼廟突竄大火

旅客WiFi分享器遺落公車上尋..

林智堅三連冠遠見評比五星首長！

單身婦以為遇到真愛　 警攔阻詐..

守護民眾行的安全　業者捐太陽能..

台南市議會退囤屋稅　市府堅持居..

50元肉絲蛋炒飯爆量炸裂　神店..

包鹼粽不要用硼砂了　衛生所免費..

縱管處旅展推小鎮漫遊　現場打卡..

成大材料系教授開發全固態電池獲..

惟覺老和尚火化　骨灰出現舍利花

瘖啞人愁坐郵局　警掏協助領到生..

眾神齊聚　簽署優質宮廟行動公約

更多熱門

相關新聞

2019總統教育獎　竹市兩學生獲獎

2019年總統教育獎得主出爐，分別由富禮國中的「泰雅女戰神」陳馨及北門國小的「生命鬥士」華品禎，靠著堅毅過人的態度與勇氣獲得此殊榮，新竹市長林智堅今(27)日接見兩位小小勇士，感謝他們勇敢面對人生的困境與挑戰，同時也謝謝家長與學校同仁，在背後給予最大的支持與鼓勵。

竹市小將爭機器人世界盃榮譽

竹市某幼兒園經檢舉違規

竹市公立及非營利幼兒園5/31招生

新竹市府2.4億重建育賢國中校舍

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

新竹單親爸猝死　14歲少年沒錢葬父

不爽直接嗆出來！天生「撿到槍」星座TOP5

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

告吳子嘉誹謗　謝震武提醒韓國瑜

22歲正妹遭當街割喉　恐怖男友判死刑

肯德基神推炸雞皮　引爆萬人食慾

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！

吸笑氣上癮　17歲女玩壞脊髓神經

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

募款少年葬父家人不知　爆募92給40

教官偷吃陸生影片曝！柯文哲冷臉想「砍」人

KARA知英退團5年「49kg→100kg」

韓國瑜陷婚外情　「王小姐」忙著這件事

與王小姐地下佳芬姊暴跳如雷　韓國瑜回應　

更多

最夯影音

更多

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面