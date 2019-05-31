新竹三民國小附幼動工　招收名額倍增明年啟用

▲三民國小附設幼兒園開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為持續提升公立與非營利幼兒園的名額，新竹市長林智堅上任四年來積極推動公立及非營利幼兒園計劃，31日創校超過63年的三民國小舉行附設幼兒園開工典禮，本園區建築師與日本知名幼兒園建築師手塚貴晴對談後，定調三民幼兒園採以半戶外顏身空間，還有兩層樓溜滑梯，讓校園變身立體遊戲場，新竹市副市長沈慧虹表示，三民國小附設幼兒園未來將增加公幼名額至180名，名額倍增，使學區內90個家庭受惠，要打造讓孩子探索、想像與開心無限的學習空間。

三民國小附幼獲教育部補助，共將投入5500萬打造，本設計案建築師林柏陽與設計東京富士幼兒園建築聞名的手塚貴晴建築師對談，定調三民幼兒園的規劃，在設計上充滿巧思，建築採用弧面牆壁，讓空間有延伸感，二樓設計寬敞的半戶外空間，有高達兩層樓的溜滑梯，讓建築形成一座超大立體遊戲場，無論晴雨天都能在園內活動，整棟園舍以簡潔的設計美感，透過單純的色彩烘托出室內空間，最特別是，活動室設計如同蝴蝶展翅，使幼兒成為生命成長的主角。

沈慧虹分享，市長林智堅再度蟬聯遠見雜誌2019五星市長，市政建設不是許願池，需要時間來逐漸實現，他希望將新竹市打造成一座讓孩子可以平安、健康、快樂成長的幸福城市，三民附幼新建工程就是最好的證明，這裡完工後不只公幼招收名額一口氣加倍到180名，更會是個充滿探索、想像與開心無限大的的美好環境。

沈慧虹表示，希望給幼兒安全、充滿動能，不受拘束，能自由展開各種發展想像的空間，希望透過優質、量身打造的學習環境讓未來就讀三民附幼的孩子都能有一個平安、美好、充滿教育意義、留下深刻印象的快樂童年。

新竹市政府教育處表示，有鑒於目前三民國小附設幼兒園為使用國小原有教室，活動空間不足及收托量需求等；各項使用設施雖有修改至符合法令標準，仍無法完全滿足各界的期待，新竹市政府爭取教育部國民及學前教育署106至109年「校園社區化改造計畫-友善育兒空間」，辦理興建專用園舍，並擴增3班，提高幼兒招收量至180人，未來三民附幼將成為新竹市公立附設幼兒園班級數最多的園所。

「感謝市府補助三民國小新建附幼幼兒園舍，提供幼兒優質的學習環境」三民國小校長陳智龍說，未來幼兒園將有自己的獨立出入口，讓幼兒家長接送幼兒有更多選擇，將更加方便與安全，他也將積極鼓勵幼兒園教保老師，開發新園舍的無限可能，讓三民附幼成為新竹東區最具有園本特色的幼兒園。

教育處長李芳齡指出，改善幼兒園的教育環境是市府近年來積極努力的教育任務，透過有限的經費，結合國內外教育建築的經驗，讓教育建築更貼服使用者及教育專業需求，發揮在教育現場的最大值，將是未來改善幼兒園的教育環境的努力方向。

教育處指出，新竹市每年編列的預算，教育預算比例超過30%，佔總預算最高，要讓新竹市的公立幼兒園成為引導本市學前教育精緻化的先驅，市府有義務及責任讓新竹市的孩子幸福快樂成長，未來仍將積極提供孩子最佳教育環境，這是市府不變的努力方向，本工程經費5500萬、預計2020年7月完工。