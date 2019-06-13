「X-CUBE」內覬覦人妻…強摟腰腰拖廁所　「蟒蛇男」代價出爐

▲台中市警第四分局日前臨檢X-CUBE夜店。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台中知名夜店「X-CUBE」，多次因表演尺度過激引起警方關注，沒想到不僅台上舞者尺度大，舞台下的客人也是不遑多讓。一位色男覬覦人妻美色，偷摸摟腰，甚至還想硬拖進廁所，結果被以性騷擾判拘役。

根據判決書指出，一位人妻到「X-CUBE夜店」幫朋友慶生，包廂中有多位男女，其中一位牟姓男子覬覦人妻美色，多次搭肩摟腰，人妻多次閃躲，牟男不以為意，甚至還以手捧人妻的臉作勢親吻，甚至還一度要硬拉人妻到廁所，表示要給她看「大蟒蛇」。

▲警察臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

人妻用眼神向友人求助，友人見狀後前往阻擋，讓人妻免受鹹豬手騷擾。但人妻身心已經受傷，罹患輕微憂鬱症，晚上睡覺常做惡夢，還導致小孩早產。人妻先生找牟男「好好講」，但牟男還罵人妻先生，讓人妻決定報案。

牟男庭上表示跟人妻感情「友達以上、戀人未滿」，否認犯行。但法官認為牟男的行為已經是性騷擾，而且造成人妻身心靈受傷導致小產，判處拘役55天。

▲火辣影片曾被上傳至網路引發熱議。（圖／翻攝X-CUBE粉絲專頁）

X-CUBE夜店在台中地區相當有名，在2018年曾因鹹濕影片流出引起熱議，影片中一名只穿馬甲的20歲長髮爆乳女舞者坐在一名男子腿上，引導男客用手狂揉雙峰99下，對方下半身也配合抖動，全場氣氛嗨爆。事後夜店企劃人員、女舞者及夜店負責人被傳訊到案，3人分別依觸犯刑法第234條與刑法第235條妨害風化罪函送。