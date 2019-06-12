「阿湯哥」隔空打臉色老頭！戲院「五爪抓酥胸」　瞎扯黑漆漆…電影揭真相

圖、文／鏡週刊

高雄一名年近70歲的退休老翁，進電影院看電影時，竟趁黑對一名少女襲胸，少女不堪受辱提告，老翁佯稱為找座位才誤觸對方身體，一度獲不起訴。不過，全案重啟調查後，法官明察秋毫，發現該名老翁下手快狠準，直接伸出五爪，鎖定少女酥胸下手，加上老翁看的是巨星湯姆克魯斯主演的科幻動作片，聲光效果極佳，放映廳內並非伸手不見五指，認定老翁詭辯，將他判刑3個月，以示懲戒。

▲黃姓老翁在電影院對17歲少女伸出五爪襲胸，辯稱光線昏暗找位置才不慎誤碰對方，但法官不採信，認定性騷擾將他判刑3個月。（圖／鏡週刊提供，下同）

高雄地方法院日前針對一起戲院襲胸案作出宣判，涉案的近70歲老翁，雖然一再辯稱是不小心碰觸到隔壁座位小姐的胸部，但仍遭法官判處3個月，理由與當天老翁觀看的電影，是由好萊塢巨星湯姆克魯斯主演的《神鬼傳奇》有關。

原來，黃姓老翁前年6月開車載妻子到高雄奧斯卡電影院，觀賞冒險奇幻影片《神鬼傳奇》，購票後，老翁因上廁所，比妻子晚入場，當他走進放映廳時，電影已開演，他一路摸黑找座位，卻摸到一名17歲少女的酥胸，老翁沒道歉，還若無其事地看電影，受害的少女不堪受辱憤而提告。

院方審理時，老翁向法官喊冤，指他因想換到隔壁的座位，才伸手確認旁邊是否有人，因環境昏暗，加上年邁，視力及聽力不佳，才不小心碰到旁人，純粹是烏龍，不過，法官當庭安排老翁模擬找位置的動作及分析電影院環境，發現與老翁描述的落差很大。

最關鍵的是，少女指控老翁是用整隻手以五指張開方式，直接朝她的胸部貼上去，既快又準，法官認定老翁伸手觸碰當下，沒有遲疑、試探或摸索情形，明顯有針對性，與常人找位置不慎揮手觸碰他人的動作有別。



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