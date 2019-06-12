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夜店偷摸女子還想強拉到廁所「看大蟒蛇」　男辯：友達以上、戀人未滿

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▲▼夜店,飲料,夜生活。（圖／取自Pixabay）

▲牟男對「欣欣」搭肩摟腰更試圖親吻，台中地院依法判其拘役55日。（示意圖，與本案無關／取自Pixabay）

記者陳玉／台中報導

牟姓男子2年前到台中市南屯區夜店替友人慶生，過程中對女子「欣欣」有意思，上前對其搭肩、摟腰，用手捧住她的臉作勢親吻，更試圖強拉對方到廁所看「褲子裡的大蟒蛇」，「欣欣」雖有閃躲但無效，最後以眼神向友人求救，牟才作罷；台中地院依違反性騷擾防治法判牟拘役55日，可易科罰金。

判決書指出，2016年11月10日深夜，牟男與「欣欣」及多名友人前往南屯區「X-CUBE夜店」替他人慶生，牟在包廂旁吧檯，乘「欣欣」不及抗拒之際，多次搭肩、摟腰，她不斷閃躲，牟更用手捧住她的臉作勢親吻，以此方式觸摸她肩膀、腰部、臉部等身體隱私部位。「欣欣」後以眼神向友人求助，友人用身體阻擋牟，將她拉開，牟才倖然罷手

「欣欣」供稱，牟先搭肩，手慢慢往下移到胸部、腰部及屁股，她有立即撥開，但牟硬捧她的臉作勢親吻，連鬍子都碰到了，只能不斷閃避。更指出牟要拉她去廁所，稱「要不要看我的大蟒蛇」，讓她事後常做惡夢、看過心理醫生，被診斷是輕微憂鬱症，更因心情低落導致小孩早產。

牟則稱，沒有搭肩摟腰行為，是對方跟他開玩笑，才會用雙手捧著她的臉，示意她不要再說下去，更說兩人平時交情不錯，3年前更曾到夜店替「欣欣」慶生，平時也會用通訊軟體聊天，可說是「友達以上、戀人未滿」。

法官認為，牟行為雖未達強制猥褻，但是趁「欣欣」不及抗拒，突然對她有時間短暫、偷襲式的搭肩、摟腰、捧臉作勢親吻等觸摸行為，讓對方有不舒服感覺，就是屬於「性騷擾」行為。依法判牟拘役55日。

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關鍵字：台中地院,判決,性騷擾

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