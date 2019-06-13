影／搭港鐵調景嶺站　男子「突跌倒」被警方帶走…逾30人月台狂吼：放人！

記者朱世凱／綜合報導

「反送中」示威者稍早在網路上集結民眾發起「不合作運動」，使得港鐵調景嶺站今（13日）早月台突然聚集約30多人，其中一名男子在推擠人群中跌倒受傷，大批警員立刻上前了解並將他帶走，在場人士見狀當場大喊「放人」。據悉，跌倒男子因為身體不適，不久後就被救護車送到醫院治療。

▲港鐵調景嶺站今早爆發警民衝突。（圖／翻攝自臉書社團「香港突發事故報料區」）

有網友提到，大家之所以聲嘶力竭狂吼「放人」，是聽到有人說「香港人救香港人」，混亂就開始爆發了。另外，今日早午約7點30分左右，油塘站有一名穿白衣的乘客因為腳踩空，使得上車過程中，「一隻腳絆倒在車廂與月台間的空隙」。在場員警過去了解情況時，也瞬間引起乘客亂哄哄地簇擁上去，這之中的人也大多都是戴口罩的年輕人。

▼港鐵觀塘線列車受阻，導致人潮堵在月台。（圖／翻攝自臉書社團「香港突發事故報料區」）

港鐵表示，觀塘線因為乘客跌倒關係，以及列車車門受阻等多起輕微事故影響，導致列車有延誤狀況發生，預計觀塘線列車需要額外行車時間，月台上候車時間也會拉長。港鐵香港站也發出公告，中環站月台擠迫，將會實施人潮管制。

港媒指出，網路上有人發起在今晨「搭地鐵涼冷氣」、「遊地鐵河」等企圖癱瘓港鐵的行動，其中一個行動還點出，目標是以「長時間癱瘓港鐵」的方式，逼「所有民眾罷工罷課罷市」，並且會以調景嶺當作集合地點，使得警方加派眾多警力在此守候；另外，立法會外目前已有少量警察在示威區巡視。