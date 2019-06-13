批「反送中年輕人是腦殘」　黃智賢被港網友罵翻

▲黃智賢節目中的發言引起撻伐。（圖／截自《我是台灣人》臉書）

政治中心／綜合報導

為反對《逃犯條例》修訂，香港「反送中」抗爭不斷升溫，備受台灣與國際社會關注。然而，政論節目主持人黃智賢卻在節目中失言，說「港民上街抗爭打警察的自由」就是一國兩制的成功，更批評參與抗爭的年輕人是「腦殘」，極端言論遭台灣、香港網友撻伐，怒嗆「你不講話，沒人知道你是白痴。」

臉書粉絲專頁《我是台灣人》發佈一段黃智賢在節目中的發言，針對「反送中」議題，脫口說出「六月九日香港那一場抗爭，看到那些抗爭者，他們背著小背包、打警察的樣子，真的跟2014年的太陽花運動一模一樣」，接著反問「怎麼會才20歲出頭，有的才17、18歲，對中國有那麼深的仇恨呢？」

黃智賢痛批，你這輩子生活在一國兩制的香港，你有上街抗爭、打警察的自由耶！這不叫一國兩制的成功那叫什麼呢？她還說「你並不知道，在英國人殖民統治下的香港，就是一個貧富差距懸殊，只有法治而沒有自由、沒有政治權力的地方」，講到激動處，黃智賢更脫口說出「你難道不知道嗎？你不知道的話表示你更是腦殘。」

這番言論引起眾多網友撻伐，有香港網友在底下留言表示，「6月9日香港的年輕人沒有打警察，是在6月12日那天才血戰中環，這是我們一場為生存而戰的鬥爭，我們雖死不悔，不幫就算了，請不要抹黑我們的香港兒女」，也有30多歲的香港人留言「在港英時代出生，從來沒有像這位阿姨對香港人權和自由的認知」、「我從小就能體驗到一國兩制的謊話，主持人你有體驗過嗎……你不講話，沒人知道你是白痴。」