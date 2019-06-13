缺席高雄「反送中」　韓國瑜稱沒迴避：當然關心！但無法像孫悟空分身

▲高雄市長韓國瑜出席行政院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

香港反送中示威12日下午衝突升級，大批示威者包圍政府，衝擊警方防線，在高雄念書的香港學生，也在高雄文化中心發起「反送中集會」，不過高雄市長韓國瑜卻沒有親自現身。韓國瑜13日北上出席行政院會，他會後受訪時強調，自己沒有任何迴避，當然關心反送中，只是沒辦法像孫悟空一樣分身。

由高雄的香港學生發起的反送中集會，從上午10點就開始，學生跟參與者們在場靜坐、觀看香港立法會直播，到了晚上6點，現場人潮越來越多，學生代表輪流上台發言，高雄時代力量議員黃捷和民進黨議員高閔琳也到場讚聲，上台時獲得學生熱烈鼓掌支持。

黃捷現身時，不少香港學生上前對她表示支持，黃捷除了帶領學生高喊「台灣挺香港、民主不能退」，在接受採訪時，她也對市長韓國瑜的聲明相當不以為然，認為韓國瑜的態度「非常輕忽、輕率」，黃捷表示「過去他曾踏進香港的中聯辦，當時他的意圖已經非常明顯，國台辦說他是一個一國兩制的體現，他（韓）也沒有出來反駁」。

韓國瑜13日受訪時被問及是否刻意迴避反送中，他解釋，「我沒有任何迴避，我在院會，我沒辦法像孫悟空分身」。他表示，自己今天出席行政院會，連氣都沒有喘過來，下午還要回去跟國民中小學生拍照，事情很多，「我非常關切，先請副市長和教育局長過去，我哪有迴避」。