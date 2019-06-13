影／今會強行通過《逃犯條例》？　民建聯何俊賢：人大主席會決定的

記者吳奕靖、吳杰澄、劉亭／香港－台北聯合報導

香港市民號召12日進行三罷「罷公、罷課、罷市」反對《逃犯條例》二讀辯論，聚集至少萬名民眾，與警方發生衝突，造成72傷。《ETtoday新聞雲》記者前進香港立法會現場直擊。

▲香港立法局身分查核。（圖／記者吳奕靖攝）

記者13日早晨7時40分就來到現場，大批警力已在現場集結，每人都配備完整裝備，包含頭盔、盾牌還有警棍。記者隨後前往立法會，進入前需要進行身分檢查、隨身行李也要過X光機。

▲香港立法會議員胡志偉。（圖／記者吳奕靖攝）

立法議員莫乃光表示，9成以上民眾都是和平的，但是警員找到藉口對所有人開橡膠子彈，這在香港以前是從來沒有試過的。他也呼籲香港民眾保持冷靜，保留能力、實力，做一個長期的鬥爭，也謝謝台灣朋友的關注。

民主黨主席胡志偉9時現身立法會，被大雨淋得渾身濕透。他激動的批評，香港警方昨日用暴力對待和平示威的年輕人，絕對不能接受。他也提到，昨天自己以「肉身檔盾牌」，抵擋眾多包圍警力。

被記者問及「今天會以人數優勢強行通過法案嗎？」民建聯何俊賢表示，還沒有開會我也不知道，人大主席應該會有一個決定的。

▲香港反送中示威，警察使用煙霧彈。（圖／路透）