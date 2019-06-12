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游泳完淋浴間沖澡！泳訓班弟一拉「全身被看光」嚇尖叫　長髮女陰影超重

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▲▼游泳,泳池。（圖／免費圖庫pxhere）

▲泳池示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫pxhere）

網搜小組／綜合報導

一名女網友昨晚游泳完，進女生淋浴間沖澡，當時泳訓班一群小朋友剛好下課，不僅在密閉空間狂尖叫嬉鬧，沒多久她的浴簾更被無預警拉開，嚇得她當場飆罵，回家後憤怒的情緒也遲遲無法平復。

「即使過了2小時還是很氣！」女網友深夜在爆怨公社說道，晚上她在泳池淋浴間盥洗時，泳訓班小朋友下課了，也傳來一陣喧嘩，她從聲音能判斷，幾個媽媽帶著小男生在女淋浴間洗澡；無奈的是，母親不耐煩地吼著，小孩則不斷尖叫有白蟻，「叫到我以為鬧鬼。」

請繼續往下閱讀...

▲▼洗衣,曬衣,晾衣,家事,洗澡,沖澡,淋浴,傷心。（圖／翻攝自pixabay）

▲她盥洗到一半，浴簾突然被拉開。示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫pixabay）

好不容易叫聲稍微轉小，怎料眼前的浴簾猛然被一個小男孩拉開，害面朝外的她整個被看光，立刻飆罵制止，她怒道，「他媽就在附近，而且浴簾兩邊都有拉好，完全沒道理拉開浴簾找人，X的這麼沒規矩的小孩還第一次遇到，家長會生不會教是在衝三小，祝你兩隻眼睛長針眼啦！」

網友們看完直搖頭，「從細節就能看出家教，隨便拉浴簾有事嗎？跟上廁所不先敲門一樣沒禮貌」、「以前也遇過，反射性就拿洗髮精的罐子砸過去，被對方家長指著鼻子罵，有什麼大不了的，小孩不懂事。那屁孩根本都10幾歲了」、「根本故意拉開的，仗著反正妳也拿我沒辦法，真的欠教訓」、「應該當下跟家長說」、「很多家長會生、會寵，不會教」。

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關鍵字：浴簾,游泳,沖澡,泳訓班,家長,屁孩,家教,爆怨公社

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