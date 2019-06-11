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護士帶陌生男指認「寶寶在這」　媽確認無誤挺身糾正...神結局糗爆：有綠光？

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▲▼ 新手媽媽,寶寶,新生兒,嬰兒,母子,母女, 。（圖／pixabay）

▲新生兒示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

以為認錯小孩！一名媽媽回憶兒子剛出生時，她和先生正在燈箱旁稱讚兒子有多可愛，結果護士竟然帶著一名年輕男子指認說「寶寶在這裡」，讓夫妻倆傻住。沒想到隨後結局卻神展開，讓媽媽糗糗的，網友也都笑說「媽媽也太可愛」、「爸爸有綠光」。

一名媽媽在PTT上分享剛生完兒子時的趣事，她表示自己目前育有一個2歲的兒子，回想起剛出生的時候，當時兒子因為黃疸偏高，所以必須住進新生兒的加護病房，夫妻倆每天也只有特定的一小段時間可以探望寶寶。

請繼續往下閱讀...

她表示，某一次她和先生正在照燈箱旁邊看孩子時，有位護士突然帶著一名年輕男子走近寶寶的燈箱，指著她的兒子就說「寶寶在這裡」。原po當時心想是不是有什麼誤會，還一度懷疑自己認錯小孩，就趕緊確認孩子腳上的名牌，「沒錯啊！是我的。」

原po表示，自己出於「守護孩子的母性」，就忍不住轉頭指正護士「這是我的小孩啊！」護士得知之後也很緊張回應說「媽媽沒錯沒錯！這是你的寶寶。」下秒才指著陌生男子表示「這位是寶寶的醫生啦！」讓媽媽好糗。

▲▼醫生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人家是醫生啦！示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

媽媽笑翻表示「醫生~~~你穿個白袍我就不會誤會你了啊！」可愛的舉動讓一旁的護士一直偷笑；她也表示，直到今日，他們都還是會預約這位年輕醫生幫兒子打針，還大讚對方看診很仔細。

鄉民們看到後也紛紛笑倒，還不約而同替原po老公擔心，「最緊張的是孩子的爸吧」、「後來老公私下偷偷驗了DNA」、「護士沒對爸爸也這麼說，我似乎明白了什麼」、「求爸爸心理陰影面積」、「爸爸覺得有股淡淡的綠光！？」、「差點以為寶寶要還人家了」、「推文好好笑，超綠」。隨後原po老公也現身說法，開玩笑表示「還好小孩長得像我（擦汗）」，讓網友超嗨。

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關鍵字：新生兒,護士,醫生,PTT,誤會,黃疸

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