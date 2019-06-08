影／男心跳停50分鐘...天使醫噴汗CPR擊敗死神！累到腿發抖

大陸中心／綜合報導

鬼門關前走一遭！內蒙古赤峰一名男子昏迷，到醫院前心跳已經停止，醫生見狀立刻實施心肺復甦術沒效，醫生堅持不放棄任何一絲希望，繼續CPR約50多分鐘後，成功讓患者恢復心跳，累到爆汗直呼「雙腿一直在打顫！」

▲天使醫CPR 50分鐘擊敗死神。（圖／翻攝自梨視頻）

根據《梨視頻》報導，「我們見到這個患者的時候，他已經沒有心跳了...」韓志國醫生表示，一般來說，進行CPR約30多分鐘仍然沒有生命跡象的話，生存機率就非常渺茫，但這位患者在近50多分鐘後，心率才開始恢復，「這也算是創造了一個生命奇蹟。」

▲醫生表示不會放棄任何生命，一定救到底。（圖／翻攝自梨視頻）

為什麼超過30分鐘仍繼續急救？韓醫生說，這是一個做醫生的一種職責，對任何生命都不想放棄，也認為自己有能力可以從死亡邊緣把患者拉回來。只不過，在連續50分鐘的CPR後，韓醫生笑稱衣服已經全部濕透，雙腳也不斷發抖，一點力氣都沒了。

從影片可以清楚看到，醫生在救護車內完全沒有坐下，持續不斷為患者進行CPR，每分每秒都在與死神拔河。網友紛紛留言大讚「醫者仁心，希望這群好人一生平安」、「醫德，有一絲希望也要試一試」、「最值得尊敬的職業之一」、「這才是正能量」、「從死神手裡搶人的男人」。