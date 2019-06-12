《逃犯條例》拒絕讓步！林鄭月娥：很快就會見到晴天

▲林鄭月娥。（圖／香港政府新聞網）



大陸中心／綜合報導

香港立法院12日就修訂《逃犯條例》進行二讀辯論，然而香港行政長官林鄭月娥11日就態度強硬表示，香港現在無論是經濟發展或政治層面，都好像有些「風雨飄搖」，但有信心在中央支持及社會各界的包容理解、全力協作下，「很快就會見到晴天」。同時，她呼籲，不論是學校、家長、機構、企業和工會，都要認真考慮是否要鼓吹激進行動，若違法將有嚴重後果。

林鄭月娥指出，兩年任期內對中央支持深有感受，可以用8字形容，就是「信任、理解、尊重及支持」。她又稱，中央都理解香港是一個很特殊的地方，有時也相當複雜，「正如我有時跟中央說，要做事是有些難度，請中央領導理解，然而中央不但尊重特區政府和我本人的判斷，也很尊重愛國愛港的團體，很鼓勵大家多參與政府和地方的事務。」

▲許多香港民眾聚集反對《逃犯條例》。（圖／達志影像／美聯社）

林鄭月娥說，希望在中央的繼續支持下，香港在未來能夠更加成功，「當然，現時無論在經濟發展或政治層面，都好像有些風雨飄搖，但我很有信心在中央的支持下，在社會各界的包容、理解和全力協作下，我們很快會見到晴天，香港的未來會更加美好。」

此外，對於12日上午《逃犯條例》的二讀辯論，立法會外有大量人群阻塞，香港特別行政區政務司司長張建宗呼籲，佔據金鐘馬路的市民盡快返回人行道，使交通可以盡早回復正常，也請聚集的市民保持冷靜、克制，盡早和平散去，不要以身試法。他還指出，「《逃犯條例》只針對一些犯了嚴重罪行的逃犯，絕對不是守法的老百姓，所以我們亦會嚴謹把關，保障市民的權益和利益，同時維護香港法治，彰顯公義，令香港不會成為一個逃犯的窩藏地。」

▲林鄭月娥。（圖／CFP）