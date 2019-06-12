影／秋行軍蟲苗宜嘉現蹤全殲滅！　農委會重金賞通報確認者獎勵1萬元

記者崔至雲／台北報導

秋行軍蟲10日確定首例入侵苗栗飛牛牧場，嘉義的青割玉米田、宜蘭頭城食用玉米田等地也在今（12日）陸續傳出案例，防檢局已在今日下午進行銷毀。農委會副主委陳駿季表示，目前還有7例案例正在查證，同時，為了盡快殲滅所有秋行軍蟲，凡是主動通報疑似在農田發現秋行軍蟲的民眾，並且鑑定確認後，將可得到一萬元獎勵金，即起生效。

▲農委會呼籲，目前發現的秋行軍蟲尚屬第一代的幼蟲，應該把握這兩三週的黃金防疫期，先行殲滅勿讓其成蟲。（圖／記者崔至雲攝）

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農委會今天召開開「秋行軍蟲疫情處理說明」記者會，主委陳吉仲強調，目前發現的秋行軍蟲尚屬第一代的幼蟲，應該把握這兩三週的黃金防疫期，針對出現的農地劃定為疫區進行銷毀，先行殲滅勿讓其成蟲。

▲秋行軍蟲APP通報流程。（圖／農委會防檢局提供）

陳駿季也呼籲全民，應加入找蟲大作戰，除了目前的防檢局防疫小尖兵臉書、防檢局LINE@，也開放「農作物天然災害勘即時回報APP」，民眾在田間及植株上發現疑似秋行軍蟲，可以拍照上傳立即通報，以利防檢局進一步辨識確認。他也說，未來將開發人工智慧AI判圖系統，協助民眾用APP第一時間辨識，防檢局再予採樣，加快通報辨識速度。

陳吉仲提到，目前已立即成立中央及地方秋行軍蟲災害應變小組，並且呼籲農民可用藥在疫區噴灑，至於不適用藥的地區，銷毀農作物，農委會也將給予農民補償。

▲首位發現秋行軍蟲的張先生。（圖／農委會防檢局提供）

另外，發現全台第一例秋行軍蟲的張先生今天也現身說法表示，剛好上週六與家人前往飛牛牧場時，從購買的玉米葉上發現秋行軍蟲，當下馬上請員工通報主管，自己也透過關係聯繫媒體，希望可以加速政府的動作機制啟動。

張先生提到，自己從事半導體產業，以前在學習化學相關科系所以有讀到秋行軍蟲資訊，也因為平常有關注國際新聞，知道該類蟲已造成許多國家嚴重的農損，因此一看到明顯的特徵「尾部4個點、頭有個倒Y」，馬上就知道是秋行軍蟲了。

▲▼秋行軍蟲幼蟲。（圖／記者崔至雲攝）

張先生也說，其實真的很不希望看到這隻蟲出現在台灣，但是既然確定了，接下來防檢局要更完善通報機制，這次能發現台灣第一例秋行軍蟲，是經過許多人通力合作的結果，他自己只是因緣際會的剛好看到。

秋行軍蟲全台蔓延，防檢局呼籲，除了農場之外，民眾在家附近或是學校等單位種植少量植株，也需注意訪視，有發現應立即通報防檢局，勿讓少量零星的玉米植栽成為防疫漏洞。

▲陳吉仲（右）表揚首位發現秋行軍蟲入侵的張先生。（圖／農委會防檢局提供）

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