籃球場也買！英國人妻夢遊瘋網購 差點買到破產

▲尼普斯會在夢遊時上網購物的行為，真的很離譜！（圖／翻攝自每日郵報)

國際中心／綜合報導

人們在夢遊情況下會作出的奇怪行為百百種。有些可能會危及生命，有些不會，但其嚴重性可能不下於要了你的命。

英國埃塞克斯郡(Essex) 的37歲女子尼普斯(Kelly Knipes)無數次從睡夢中醒來時，竟發現自己網購了許多商品，而且都有收據。

她網購的商品更是千奇百怪，當中甚至包括一座全尺寸的塑膠地板籃球場！其他物品還有油漆、教學用書(她不是教師)、鹽和胡椒罐、冰箱、桌子、以及價值100英鎊(約4000元新台幣)的小熊軟糖。

上述購物行為讓讓她幾乎負債累累。這種病症在她生下第一胎孩子後，情況開始變得越發嚴重。儘管他的丈夫把她的手機藏起來，她也有辦法把手機找回來繼續購物。

醫生後來診斷出她是罹患「睡眠呼吸中止症」(Sleep Apnea)與「異睡症」(Parasomnia)。前者會讓她在睡夢中停止呼吸，導致她的大腦部分清醒。後者會讓人們在睡夢中突然起來，到處遊蕩、甚至開車出門。而發生在尼普斯身上的，就是上網購物。

尼普斯就醫後，接受了呼吸機輔助治療。她終於可以一覺睡到自然醒，不會再半夜爬起來土網Shoppibg！