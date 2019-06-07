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德國最狂殺人魔 男護士玩弄人命殺85病人　判無期徒刑

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▲赫格爾6日出庭聆判時的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

赫格爾6日出庭聆判時的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

被形容是「二戰後德國最狂殺人魔」的男護士赫格爾(Niels Hoegel)，被控100條謀殺罪名，當中85條項罪名成立。周四(6日)他在奧登堡市(Oldenburg)地方法院被判處無期徒刑。

42歲的赫格爾被控1999至2005年在德國北部兩家醫院任職期間，隨機殺害年齡介乎34至96歲之間的多名病人。案情指出，赫格爾先給這些病人注射或服用未經處方的藥物，造成病人心臟停頓。然後他再把這些瀕死的人搶救回來。

他這樣做，目的竟然只是為了獲得救人成功的虛榮感和刺激快感，形同「扮演上帝」。他這樣做的另一個理由更扯：只是為了排遣無聊。但因為這種行為形同玩弄人命，結果導致百多人死亡。

終於，他在一次犯案時被人當場識破。他在2008年已因其中6項謀殺罪罪名成立，迄今已坐牢10年。如今只是罪上加罪，刑上加刑。

赫格爾在被量刑之前已向死者家屬道歉，為自己的「可怕行為」懇求原諒。檢方為此案重驗了逾130具遺體，但很多在驗屍前已經火化，因此有理由相信受害者超過200人。

法官布赫曼(Sebastian Buehrmann)當庭痛斥赫格爾的惡行「超乎人類想像」，更批評赫格爾的醫院同事是得了「集體健忘症」(collective amnesia)。據信赫格爾是二次世界大戰後在德國殺害最多人的連續殺人犯。

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