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兒子1年「打賞145萬」給女直播主　母親一聽當晚去世

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▲▼兒子1年打賞145萬給女直播主　母親一聽竟當晚去世。（圖／翻攝自觀察者網）

▲兒子1年打賞145萬台幣給女直播主，母親一聽難以接受，當晚過世...（圖／翻攝自觀察者網）

大陸中心／綜合報導

黑龍江大慶30多歲王姓男子有老婆小孩，卻深陷網路直播無法自拔，短短1年就花了32萬人民幣（約新台幣145萬元）打賞女主播，還背上龐大債務。老母親得知後情緒激動，在當晚不幸去世，讓他後悔莫及，不禁哽咽「我是一個罪人…」

王男對《大慶晚報》表示，一次偶然的機會，他開始對網路遊戲和直播聊天產生興趣，只要看到裡面觀眾和主播互動，他也會沉浸其中，甚至不可自拔。漸漸的，他從一開始5元、10元地刷禮物，到後來的上百甚至上千元人民幣，一年下來竟打賞了女主播32萬多元。

原來，王男今年30多歲，已經成家立業，還有一個可愛的女兒，家境算不錯，但他2018年初接觸網路直播後，為了打賞女主播，偷偷辦了好幾張信用卡，沒想到人生會因此發生了翻天覆地的變化。

王男說，夫妻倆都有在工作，平時家裡財政都是老婆在管，他一個月零用錢只有900元（約新台幣4080元），但為了玩直播，他辦了很多張信用卡，「我和七、八個主播聊天，一個人平均花4萬多，獻花1000元、獻鑽戒2000元、獻城堡5000元…這樣一算，一年下來就32萬了。」

王男表示，他一開始不好意思跟女主播主說什麼，但後來熟了無話不談，有的會互稱老公、老婆，也有稱兄道弟很親近的，還有女主播上衣穿得很少，很性感很撫媚的，「最讓我後悔的是，我母親因為我的事去世，我對不起媽媽，我是一個罪人...」

▲▼兒子1年打賞145萬給女直播主　母親一聽竟當晚去世。（圖／翻攝自觀察者網）

▲王男打賞的手機帳單紀錄。（圖／翻攝自觀察者網）

某天晚上，王男正在用支付寶還信用卡，但妻子長期看在眼裡，內心早就起疑，立刻一把搶過手機，才發現還款紀錄高達上萬元。王男眼見紙包不住火，才坦承過去1年沉迷直播，花了32萬多元。

妻子一聽傻眼，和他大吵一架，堅決離婚。王男挽回不了妻子，一邊哭著哀求「你要與我離婚，我現在就撞牆，不活了！」一邊發毒誓再也不玩直播聊天。妻子看了心軟，才點頭答應和王男一同努力還債。

夫妻倆商量後，將這件事告訴了王男雙親。老父親聽了後破口大罵，63歲母親則是在一旁默默流淚。王男哽咽地說，「當天晚上，母親躺在床上一直沒動靜，父親用手一摸發現母親手是涼的，趕緊將人送到醫院。」

醫生檢查後，告訴一家人「她已經走了」，讓王男一時說不話來。據了解，王男母親的身體本來就很弱，疑似情緒太過激動，又經受不住突如其來的打擊，當晚搶救無效身亡。

最終，王父向親朋好友借款，將兒子欠下的卡債都還完了。但夫妻倆每月收入僅8000元人民幣，扣掉生活開支，還債的路或許還很漫長。王男沉重地說，「以後，我一定好好孝順父親，彌補自己的過錯。」

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關鍵字：直播主,女主播,打賞

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