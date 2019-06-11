「現主席」連千毅擺脫口誤風波　高雄成立實體店「發大財」

▲被稱為「直播天王」的連千毅在高雄開實體店面 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導



「現主席」、「包櫃」！直播天王連千毅的招牌語錄，是時下超夯年輕人流行用語，而由連千毅打響名號的直播銷售平台「蘭庭國際精品」，因爲旗下直播主幽默、接地氣的介紹互動，臉書粉專加蘭庭粉專已突破60萬人追蹤，如今正式宣布，品牌將在高雄成立旗艦店，讓粉絲們可以近距離與人氣直播主接觸，現場感受直播主面對面介紹產品的氛圍。



選擇在高雄開旗艦店，「蘭庭國際精品」表示，最主要是受到高雄市長韓國瑜「高雄發大財」的理念吸引，同時也看好，高雄在韓市長帶動的高曝光度，未來觀光客、投資客將絡繹不絕的巨大市場，因此「蘭庭國際精品」在旗艦店開幕前，先拋磚引玉，捐贈部份營業所得及物資，給高雄市公益團體與十家孤兒院，幫助弱勢兒童，能無後顧之憂地安心長大、唸書，同時也響應韓國瑜市長，六月初宣布啟動的「珍珠計畫」，提供資源給未成年懷孕的小媽媽，共同面對生命的重大歷程。

▲被稱為「直播天王」的連千毅在高雄開實體店面，捐款給高雄市政府社會局 。（圖／地方中心翻攝）

不過曾開多家酒店的連千毅，近來轉戰直播，賣豪車、直升機、甚至有價值破億遊艇，他不僅創下直播拍賣史單項商品最高價紀錄，直播影片還曾高達123萬人次觀看，猶如戲劇化的人生，讓人嘖嘖稱奇，4月份還「口誤」，惹毛三蘆弟兄，成為熱議焦點，不過現在已經走出這起風波，選擇在高雄發大財。