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西洋棋躺抽屜50年沒人管！竟是價值4千萬珍品「有800年歷史」

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▲▼收藏在大英博物館內的劉易斯棋組（The Lewis Chessmen）。（圖／路透社）

▲收藏在大英博物館內的劉易斯棋組（The Lewis Chessmen）。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

每個人家裡一定都會有一個「雜物抽屜」，但是定期整理，搞不好真的會挖到寶。蘇格蘭愛丁堡一個家庭就在舊物抽屜裡面發現了一枚西洋棋的旗子，沒想到是有超過800年歷史的珍貴古物，價值估計有60萬到100萬英鎊（約台幣2400萬到4000萬元）的高價拍賣出。

這枚旗子隸屬「劉易斯棋組」（The Lewis Chessmen），這個棋組估計是在12世紀以海象牙雕刻而成，一共有93件，包含78枚棋子、14個棋子底座和1個皮帶扣，並於1831年在英國外海的劉易斯島上被發現。但找到的時候，有5個棋子不見了，分別是1個騎士和4個巫師棋。

如今，其中一個巫師棋在愛丁堡的一個家庭抽屜裡被找到了。原來這家人的爺爺是個古董商，在1964年以5英鎊（約台幣203元）的低價，從另一個商人手中買下了這枚棋子，但似乎也不清楚這個東西的價值，之後就一直放在家裡，流傳下去，家人們也就一直把棋子放抽屜裡面。

過了50多年後，才有人發這枚棋子似乎不同凡響，匿名的賣家發聲明表示，「我爺爺把東西傳給我媽媽，我媽看了之後，認為棋子設計精細又古怪，感覺應該是個很特別的寶貝，搞不好還有魔法，於是她小心地收在抽屜裡，時不時拿出來賞玩」。

賣家把旗子拿到蘇富比倫敦拍賣所鑑定之後才發現，價值預估高達60萬到100萬英鎊。蘇富比的專家卡德（Alexander Kader）解釋，這樣的是常常發生，他們本來就有提供免費鑑定服務，「但當我看到這個旗子的時候，下巴都掉下來了，我當時大喊，『我的天啊，這是劉易斯棋組的其中一個耶』」，當時那家人也非常驚訝。

卡德提到，這個旗子的左眼已經掉了，但是這種經歷過歲月洗禮的痕跡，反而更增添了骨董的魅力，他也稱讚這家人把棋子保護得很好。這枚棋子將會在7月2日於倫敦蘇富比進行拍賣。

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關鍵字：西洋棋,劉易斯棋組,The Lewis Chessmen,拍賣

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