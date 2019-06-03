8年增值1.3億！吳冠中代表作《獅子林》6億落槌成交

▲當代畫家吳冠中《獅子林》拍出天價。（圖／翻攝自《中新網》）

大陸中心／綜合報導

當代著名畫家吳冠中百歲冥誕之際，畫作《獅子林》於2日晚再次現身拍賣會，最終以1.4375億元人民幣（約新台幣6.5億元）成交，創下他中國畫最高價紀錄。這幅畫作2011年曾現身拍賣會，當時以1.15億元人民幣（約新台幣5.2億元）成交，8年間增值近3000萬元人民幣（約新台幣1.3億元）。

吳冠中創作於1988年的巨幅畫作《獅子林》現身這場「大觀——中國書畫珍品之夜•近現代」拍賣專場。作品以8800萬元人民幣起拍（約新台幣4億元），經幾分鐘競價後，以1.25億元落槌，按15%傭金計算最終成交價為1.4375億元人民幣。這幅畫作2011年曾現身拍賣會，當時以1.15億元人民幣（約新台幣5.2億元）成交，8年間增值近3000萬元。

《獅子林》描繪了蘇州四大園林之一獅子林， 在畫作中，吳冠中用大面積的湖石組合搭配，呈現出一種抽象的形式之美。2019年是他誕辰100周年，這幅畫作被譽為意識流造型的典範巨制。

此外，在當晚拍賣中，當代畫家潘天壽《午睡》以超過預估價16倍的2550萬元落槌，加上傭金後，最終以2932.5萬元人民幣（約新台幣1.3億元）成交。《午睡》曾被齊白石徒弟盧光照收藏。

▲拍賣現場。（圖／翻攝自《中新網》）